Los afectados por las inundaciones de Pollença ya pueden pedir sus ayudas y Armengol asegura que ya cobran los del Llevant

ya pueden solicitar las compensaciones por las pérdidas en sus cultivos. El Govern ha activado hoy unpara tener acceso a las ayudas que se pondrán en marcha. Mientras, según ha asegurado hoy la presidenta del Govern,, los afectados por la riada del Llevant ya las han empezado a cobrar.

Las inundaciones de este mes de octubre en Mallorca han protagonizado buena parte del pleno de hoy en el Parlament. La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha aprovechado las preguntas que le han hecho al respecto para destacar que "nunca se había dado ayudas tan rápido" y ha asegurado que los damnificados por la riada en los municipios de Sant Llorenç, Son Servera, Artà y Capdepera "ya está cobrando sus ayudas". "Estuve con vecinos y ellos mismos destacaban la rapidez, y no es para ponerme medallas", ha relatado.

Sobre las inundaciones en Pollença, Armengol ha destacado que "ya están en tramitación" las ayudas para particulares y que para los desperfectos en vías y obras públicas se está trabajando con Consell y ayuntamientos.

La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, ha sido la encargada de explicar la puesta en marcha del censo que ha salido publicado hoy en el boletín oficial de la comunidad (BOIB) para que soliciten sus ayudas los afectados de Pollença. "Hemos puesto en marcha un censo para que los payeses puedan registrarse si queiren recibir algún tipo de ayuda agraria", ha explicado Cladera. Los afectados deberán registrarse a partir del modelo de declaración de daños del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba).

Además de las ayudas agrarias, según ha explicado Cladera, el Govern sigue valorando los daños en la zona norte de la isla por las inundaciones. Según ha detallado la consellera, hay unas 60 viviendas con daños leves, principalmente por el efecto del agua en muebles y electrodomésticos, que están siendo evaluadas. La consellera ha recordado que el pasado 19 se produjeron 33 incidentes en el municipio de Pollença y 12 en el municipio de Alcúdia, principalmente por inundaciones, que tuvieron que ser atendidos por los servicios de Emergencia del 112.



"Con el torrente limpio, los efectos no habrían sido los mismos"



Desde el PP, el diputado Miquel Vidal, que ha preguntado por las actuaciones llevadas a cabo tras las inundaciones de Pollença, ha dado por contestada "parte" de su pregunta con la activación del censo hoy. Sin embargo, el popular ha recordado las quejas de algunos vecinos denunciando la suciedad del torrente de s'Erbossar que acabó desbordándose. "Los vecinos dicen que si el torrente hubiera estado más limpio de suciedad y cañizo los efectos de las lluvias no hubieran sido los mismos", ha recriminado al conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal.

En la misma línea ha apuntado el portavoz del Pi, Jaume Font. El líder regionalista ha señalado que el invierno aún no ha empezado y ha reclamado a Armengol activar un mecanismo de ayudas "para que ante cualquier otro fenómeno que pase este invierno podamos estar al lado de la gente". Font ha asegurado que "no son suficientes las actuaciones en los torrentes". "Algunos están sucios", ha insistido, señalando que este fin de semana estuvo a punto de desbordarse un torrente en Sóller, "aguantó, pero la próxima vez no aguantará", ha apuntado. Armengol se ha defendido asegurando que en esta legislatura "se han duplicado los fondos para actuar en los torrentes".