Opositores aprobados denuncian sentirse "indefensos" por "el juego de fechas" del Govern

De los 374 opositores que superaron las oposiciones al cuerpo auxiliar del Govern, 85 decidieron recurrir la suspensión de la prueba decidida por el Tribunal por incidencias en algunos turnos durante el desarrollo del examen. En total, 23 recursos, con 63 opositores aprobados detrás del más numeroso. Precisamente, este grupo es el que denuncia ahora la "indefensión" que sienten por las fechas que ha establecido el Govern para la resolución de los recursos y para la fecha en la que deberán repetir el exámen pese a haberlo aprobado.

En este sentido, en una nota remitida a este diairo, estos opositores detallan que el pasado 28 de septiembre, un día antes de que acabara el plazo para resolverse el recurso de alzada, el Govern amplió el plazo para a este 31 de octubre. "Este hecho no tendría ninguna relevancia si no fuera porqué unos días después, se publica la fecha para la repetición del examen para el próximo 3 de noviembre", explican en su comunidado, apuntando que con esta decisión dejan a los opositores "un día hábil para poder defenderse contra la resolución".

"No podemos entender que publiquen la fecha del examen, no solo porqué aún no se han resuelto los recursos, sino también porqué han ampliado la fecha para hacerlo ya que en teoría aún se desconoce el sentido de la resolución", cuestionan los opositores. "Todos estos hechos nos lleva a pensar que la administración ya tiene tomada su decisión: desestimar cuantos recursos de alzada se han interpuesto contra la anulación del segundo ejercicio del cuerpo auxiliar", concluyen su comunicado, a días de la resolución.