Transportan 70 generadores desde la península para dar electricidad a Menorca

Endesa transporta desdepara suministrar energía a instalaciones y viviendas de los cinco municipios de Menorca que sufren desde esta mañana un apagón por los daños causados en el tendido eléctrico por un tornado.

La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha señalado que en Alaior, Es Mercadal, Ferreries, Es Migjorn y Ciutadella no hay fluido eléctrico y tampoco funciona correctamente la red telefónica.

Cladera ha destacado que mientras Red Eléctrica restablece mínimamente la infraestructura de transporte de energía, Endesa ha hecho acopio en la península de generadores que traslada por vía marítima a la isla, aunque su instalación dependerá de las condiciones de la mar, ya que hay olas de hasta 3 metros de altura y vientos fuertes que podrían dificultar su desembarco.

La compañía eléctrica ya está instalando esta noche 25 equipos portátiles de generación de energía disponibles en Menorca que prestarán servicio en instalaciones comunitarias donde sea más necesario disponer de electricidad, "como geriátricos", ha explicado Cladera en unas declaraciones hechas públicas por su departamento después de la reunión del centro de coordinación del dispositivo de emergencia puesto en marcha por el Govern balear.

La consellera ha indicado que los colegios abrirán mañana con normalidad en Menorca y que los que no dispongan de luz eléctrica adaptarán su actividad a esta circunstancia. No obstante, es posible que se tengan que reprogramar algunas actividades lectivas debido a las carencias eléctricas en los centros ubicados en los municipios más afectados. El transporte escolar no se verá afectado y se ofrecerá como es habitual.

Además, ha hecho un llamamiento a la población para que, cuando se vaya recuperando el fluido con los generadores portátiles hagan un uso prudente de la energía para garantizar que pueda llegar al mayor número de vecinos posible.

Red Eléctrica de España ha informado de que ha movilizado "los recursos humanos y técnicos necesarios" para reparar al menos una de las dos líneas de alta tensión dañadas por el "cap de fibló", pero ha advertido que "las adversas circunstancias podrían prolongar las labores de recuperación".

En un comunicado, la compañía explica que el temporal ha causado daños tanto en las torres como en el tendido en dos líneas: en la Dragonera-Mercadal (de 15,5 kilómetros) se han caído dos apoyo y en la Dragonera-Ciutadella (de 35,7 kilómetros) dos apoyos y un conductor.

La longitud de estas líneas, la orografía accidentada y el cierre del transporte marítimo por el temporal dificulta la localización de los puntos dañados y el inicio de los trabajos de reparación, aunque Red Eléctrica trabaja para restablecer la infraestructura "en el menor tiempo posible".

La Delegación del Gobierno en Baleares ha indicado a través de Twitter que la Policía Nacional y la Guardia Civil se han coordinado con las policías locales de los municipios menorquines afectados para establecer dispositivos de seguridad específicos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para mañana la alerta amarilla en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera por riesgo de lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, vientos fuertes y mala mar en todo el litoral.