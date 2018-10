Los profesores del plan de apoyo escolar aún no han cobrado

Los profesores que(PAE) aúnpor ello, a la espera de que losa lo largo de este mes. En principio la previsión de Educación es que reciban su remuneración (33,5 euros por hora) en la

La conselleria de Educación está muy satisfecha con el programa, dirigido a estudiantes de 5º de Primaria a 4º de ESO con dificultades académicas pero con posibilidades de reengancharse al ritmo de la clase con acompañamiento y un poco de apoyo extra. Como máximo, el programa supone hasta cuatro horas semanales de trabajo con grupos de diez alumnos o menos al acabar la jornada normal de clases. Entre febrero y junio participaron más de 3.000 alumnos de un total de 181 centros. En julio hubo una convocatoria extraordinaria para estudiantes de 3º y 4º de ESO al que se apuntaron 36 de los 71 institutos públicos.

Este curso, el PAE continúa con un presupuesto de 1,4 millones y con 175 centros y 438 grupos (112 más que el curso pasado) inscritos de momento. El plan empieza antes, en noviembre en vez de febrero, con lo que se espera que se noten más sus efectos.

El director general de Innovación y Comunidad Educativa, Jaume Ribas, explicó ayer que el 66% de los participantes de Primaria pasó de curso sin suspender nada. En ESO, los resultados son "mejorables", según Ribas, ya que apenas un 25% de los alumnos participantes tuvo un boletín sin suspensos; un 20% tuvo uno; al 24% le han quedado dos y el 30% acabó el curso con más dos suspensos. Ribas recordó que el plan no solo se centra en los resultados sino que también persigue dar a los chavales "estrategias" para el estudio.

Coloma Ferrer, responsable del de Innovación Educativa, subrayó que el programa refuerza o crea el vínculo entre familias y centros. Con el plan, la implicación de los padres ha quedado reflejada en el reducido porcentaje de estudiantes que han abandonado: el 10% en Primaria y del 20% en ESO. Los alumnos de los colegios concertados siguen sin poder beneficiarse del programa, a pesar de que el curso pasado el conseller March señaló que su intención era llegar a la red subvencionada este curso. Según indicó ayer, no pudo hacerse por una dificultad "legal-administrativa" al no saber cómo ingresar la remuneración pertinente. March aseguró que "no hay una voluntad de discriminación" y que "no han recibido demandas específicas" de la concertada.