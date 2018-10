Una ley ampliará la figura del voluntariado a menores y personas discapacitadas

El Consell de Govern ha dado luz verde al proyecto de ley del Voluntariado, una normativa que reconocerá la figura de los voluntarios y, por primera vez, la abrirá a menores y personas discapacitadas. El Ejecutivo autonómico espera que

"Es una ley que viene de abajo hacia arriba porque ha sido redactada por la Plataforma del Voluntariado. Nosotros como Govern hemos asumido ese texto después de un proceso en el que se ha buscado el consenso y el diálogo", ha argumentado Francina Armengol, presidenta del Govern balear.

La presentación del proyecto de leyha tenido lugar en el Consolat de Mar y ha contado con la presencia de la consellera de Cultura, Participación y Deportes, Fanny Tur, además de una amplia representación de voluntarios que desarrollan su labor en distintos ámbitos de las islas.

"Es de justicia reconocer su labor porque llegan a lugares donde otros no llegan. Y siempre de manera altruista, entregada y sacrificada", ha subrayado Armengol. "Lo vimos en los días de las inundaciones; lo único positivo de aquello fue la capacidad de solidaridad que tanta gente demostró, aquí y en el Estado; todos dieron lo mejor de sí mismos para ayudar a los otros", ha añadido la presidenta del Govern.

La nueva normativa, que reconocerá tanto a entidades como a personas físicas, "garantizará los derechos de los voluntarios, al tiempo que definirá los tipos de voluntariado que hay: medioambiental, cultural, deportivo...", ha intervenido Tur. "Llegáis a donde no llegan las instituciones. La ley pretende garantizar vuestra independencia y que el voluntariado no se use para aquello que no sea la tarea solidaria a la que se dedica. Pero también marca unos deberes para todos. En dos años tenemos que tener un pan de voluntariado y un censo de entidades. El final de la ruta no es la aprobación de la ley", ha recordado la consellera de Cultura y Participación.

Asimismo, ha intervenido el presidente de la Plataforma de Voluntariado, Xavier Torrens, para agradecer el apoyo del Govern a la hora de sacar adelante este proyecto legislativo. "Ahora tenemos un gran reto por delante, un reto que vamos a afrontar con dignidad", ha señalado. "Es muy necesario hacer pedagogía. Y no solo con nuestras entidades, sino también en el resto del tejido social", ha añadido Torrens.