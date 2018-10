CC OO denuncia la "falta de personal acuciante y endémica" en el 112

CCOO denunció ayer quedel servicio de coordinación de emergencias, que obliga a los trabajadores a

"Las jornadas laborales son carreras a contrarreloj para asumir el volumen de llamadas recibidas y gestionadas por una plantilla mermada y sin refuerzos a pesar del incremento exponencial de la carga de trabajo, con un resultado lesivo para sus trabajadores, que en un número significativo están viendo afectada su salud personal y familiar", indica el sindicato en un comunicado.

"Mientras los trabajadores dan todo de su parte para mantener por mantener un servicio a la altura de los ciudadanos de esta comunidad autónoma, como tristemente se ha comprobado en fechas recientes, la empresa Geibsau y sus diferentes equipos gestores intentan deteriorar con su inoperancia este servicio", denunciaron desde la entidad.

En medio de las críticas, ayer el Servicio de Emergencias 112 de Balears informó que han abierto un nuevo proceso para la selección de personal laboral temporal, como gestores telefónicos de emergencias. El plazo comenzó el martes y estará abierto hasta el 12 de noviembre.

El objetivo, según Emergencias, es cubrir las vacantes de la plantilla y permitir la prestación del servicio con las mayores garantías de eficacia y servicio público.

Este procedimiento, el tercero que se convoca desde 2016, presenta la novedad de acortar los plazos generales de la convocatoria e incluir parte del periodo formativo de los operadores dentro de la jornada laboral de los aspirantes, que será remunerado.

Asimismo, el Partido Popular solicitó ayer de manera oficial el registro de incidencias de las inundaciones de Sant Llorenç, un documento del sistema de gestión informática del 112 donde quedan registradas las actuaciones realizadas durante las emergencias. El PP exige el CAD de las incidencias del Servicio de Emergencias de las Illes Balears 112 (SEIB 112), desde las 00.00 horas del día 9 de octubre a les 00.00 del 12 de octubre.

En su comparecencia ante los medios, Biel Company, líder del PP en Balears, aseguró que el Partido Popular entregó enseguida el CAD a la oposición cuando tuvo lugar el incendio en Andratx, el peor registrado en Balears.

No obstante, según pudo saber este periódico, la entonces consellera Núria Riera no entregó ese documento a la oposición porque, según argumentó, "contenía datos de carácter personal que no podían ser objeto de cesión a terceros salvo que tuviera el consentimiento previo de los titulares de los datos".