La vivienda protegida recibirá 26,2 millones de la ecotasa

El pleno de laaprobó ayer losque serán financiados con la, con la abstención dey el voto en contra del. Del total de los, 68,84 se destinarán a estos nuevos proyectos, de los que el bloque de mayor importe corresponde a la, a las que se destinarán 26.241.186 euros. De los 110,54 millones, 41,70 se dedicarán a proyectos plurianuales aprobados en años anteriores y todavía en ejecución.

En la reunión la patronal dejó claro su desacuerdo con los proyectos que se están financiando e insistió en su acusación de falta de transparencia, críticas que comparte con el GOB aunque la entidad ecologista mostró con más contundencia su rechazo, al igual que hizo hace una semana en la reunión del comité ejecutivo de la Comisión que seleccionó los 48 proyectos de los 97 presentados. El GOB critica, además, que no se dé prioridad al medio ambiente a la hora de destinar los fondos del impuesto.

A la salida de la reunión la vicepresidenta del Govern y consellera de Turismo, Bel Busquets, rechazó estas acusaciones, si bien admitió que, ya al final de la legislatura, hay que hacer un "proceso de reflexión para ver qué se puede mejorar". Poco antes Macià Blázquez, del GOB, había incidido en que el reparto de los fondos demuestra que no se dedican al objetivo prioritario del medio ambiente que prevé la Ley. Blázquez criticó de manera especial que se destinen más de 26 millones a la promoción de viviendas sociales, ya que "no es congruente que el dinero de la ecotasa se dedique a edificar más". A ello añadió proyectos de desestacionalización que suponen "promoción para aumentar la demanda turística en invierno, cuando ya hay saturación por el turismo".

Críticas



El GOB plasmó sus críticas en un voto particular, al igual que la CAEB, que incorpora en la Comisión del Impuesto de Turismo Sostenible la representación de organizaciones sectoriales como las hoteleras o la agraria ASAJA. La patronal acusa a la Comisión de falta de diálogo y de transparencia sobre el estado o grado de ejecución de los proyectos aprobados en años anteriores.

Poco antes de la reunión, Carmen Planas, presidenta de CAEB, afirmó que la patronal no se opone a todos los proyectos pero sí discrepa en varias cuestiones. "No nos oponemos pero hay discrepancias en la forma de trabajar de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible y creemos que lo que tenemos que hacer es que haya más tiempo para ver a qué se destinará ese dinero, los proyectos que se van a hacer y poder discutirlos con consenso y diálogo", explicó Planas, quien no participó personalmente en la reunión de ayer. Añadió que algunos de los proyectos "son importantes" pero insistió en que "hay que seguir trabajando y dialogando para poder llegar a acuerdos que sean beneficiosos para todos", según informó Europa Press.

Busquets defendió que los proyectos elegidos responden a "parámetros de sostenibilidad que marca la UE" en términos medioambientales, sociales, económicos y de conservación del patrimonio. Tras rechazar que exista falta de participación y transparencia, recordó al GOB que el pasado año se modificó la Ley del impuesto de turismo sostenible, a través de la Ley de Presupuestos del Govern, para incluir la vivienda entre sus objetivos. Además, consideró que destinar fondos a proyectos de vivienda contribuye a "revertir la huella" del turismo y a la "sostenibilidad social".

De los más de 26 millones para la adquisición y rehabilitación de inmuebles, casi 24,3 son para proyectos de promoción de 172 viviendas protegidas. Así, para Palma hay 75 promociones; para Inca, 54, para Calvià, 24 y para Eivissa, 19. Para Menorca se dedicarán 1,65 millones a la compra del edificio Sa Tanca en Sant Lluís y 298.094 euros a la adquisición de una zona rústica de la Marina de s'Ermita.

Otros proyectos



Al paisaje, conservación y divulgación de espacios de relevancia ambiental se dedicarán 22.359.500 euros. De los proyectos elegidos en este ámbito, el de mayor cuantía es de cuatro millones para el paisaje agrario en las cuatro islas. En lo que se refiere a rehabilitación, adquisición o mantenimiento de patrimonio cultural, los proyectos elegidos supondrán casi 6 millones de euros de la ecotasa, con la compra de la finca de Sa Tanca de Can Domènech, como el de mayor cuantía con 1,21 millones de euros.

Por último, a la diversificación del modelo económico y del producto turístico para fomentar la competitividad y alargar la temporada se dedicarán 12.029.890 euros en distintos proyectos relacionados con el ciclo del agua, el fomento de la ocupación para parados de larga duración o la mejora del alumbrado de la primera línea de la Platja de Palma.

Busquets resaltó que en los tres años de vigencia de la ecotasa se han "recaudado e invertido" 200 millones de euros en las islas en distintos proyectos, la mitad de los cuales tienen un fin medioambiental. Un total de 40 millones, según los datos aportados por la consellera de Turismo, se han dedicado a la diversificación económica y formación de trabajadores y otros 32 millones a la conservación del patrimonio cultural de las islas.