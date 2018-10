Salud deberá "rescatar" a 130 empleados para que aparcar en Son Espases sea gratuito

Poco a poco se van conociendo algunos de los entresijos de la negociación del Servei de Salut con la concesionaria de Son Espases para conseguir que los mallorquines no tengan que recurrir a sus bolsillos cada vez que tengan aparcar en el hospital de referencia de esta comunidad.

Así, la consellera de Salud, Patricia Gómez, reveló ayer durante una comparecencia parlamentaria solicitada por el grupo mixto para conocer el estado de las negociaciones que el Govern prevé que unos 130 trabajadores de la concesionaria del Hospital Universitario Son Espases sean asumidos por el Servicio de Salud (IbSalut). Gómez precisó que estos empleados están ya "prácticamente reubicados al cien por cien".

Al parecer, estos empleados, gran parte de ellos estatutarios, trabajaban a las órdenes de la concesionaria ya que realizaban tareas no asistenciales -mantenimiento, limpieza, cocina- que han sido externalizadas y ejecutadas por tanto por la unión de empresas que se hizo con la concesión del hospital hasta el año 2039.

Hasta ahora su salario lo seguía pagando el Servei de Salut pero repercutiéndoselo posteriormente a la concesionaria. Ahora, al "rescatar" a estos empleados, la empresa que explota los servicios no asistenciales tendría las manos libres para contratar a otros trabajadores para sustituirlos con menor coste y peores condiciones laborales, tal y como estiman algunos de los empleados que ya han sido "recuperados" por el Servei de Salut con los que ha hablado este diario.

Durante su comparecencia parlamentaria, recogida por Europa Press, la consellera de Salud Gómez defiende que las negociaciones para hacer gratuitos los aparcamientos de los hospitales de Son Espases y Can Misses "no se han interrumpido nunca" y señala que el Govern es "optimista en cuanto al resultado". La consellera no ha querido adelantar ninguna cifra del coste que supondrá porque "podría perjudicar" a las negociaciones.

Pero sí ha revelado que al pleno del próximo martes, día 30, se llevará la proposición de ley que contempla que todos los aparcamientos de los hospitales públicos de esta comunidad sean gratuitos. Un paso imprescindible para que este objetivo sea una realidad a partir del próximo mes de enero.