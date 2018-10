Los profesores interinos con opciones a distintos cuerpos estarán en una lista única

Los profesores interinos que por formación pueden optar a trabajar en distintos cuerpos se ordenarán a partir de ahora en una, lo que supondrá que no serán penalizados según el cuerpo que elijan (como pasaba ahora, que perdían puntos). Así se ha aprobado hoy por mayoría sindical (han votado a favor).

Hasta ahora había cuatro listas: Infantil y Primaria; Secundaria; Formación Profesional (FP); y Régimen Especial (Escuelas Oficiales de Idiomas; Conservatorio; Escola de Disseny y Esadib). Un interino que, teniendo la formación correspondiente, quisiera pasarse de una lista a otra, la experiencia pasaba a contarle la mitad. La única manera de conservar la experiencia como mérito entero era no cambiarse de lista. Ahora, la lista única permite la movilidad entre especialidades sin penalizar la experiencia.

Desde Alternativa han celebrado la aprobación de la lista única, una reivindicación que, han recordado, recogieron de las asambleas que celebraron con interinos con la Assemblea de Docents. El sindicato aplaude la medida ya que considera que "respeta la vocación del docente en un contexto en el que muchos compañeros pueden optar varias especialidades según su titulación". Para Alternativa "no es aceptable que alguien no pueda dirigir su carrera profesional hacia la especialidad dónde más cómodo se siente y se tenga que conformar con una plaza que no lo motiva". Además, el sindicato cree que la lista única "añade transparencia".

CCOO también valora la lista única como un logro ya que "se despenaliza la experiencia docente y aumentan las oportunidades trabajo". Además, el sindicato ha indicado que en la mesa sectorial se ha alargado el plazo para aceptar la tutorización hasta el último día de clase del curso 2018-19. Durante el encuentro con la directora general de Personal Docente, Rafi Sánchez, CCOO ha reiterado su propuesta de hacer un tutorización homologable a la fase de prácticas que han de superar los funcionarios docentes tras lograr la plaza en oposiciones y también han solicitado revisar las medidas de estabilidad para interinos firmadas el curso pasado y que se asegure un contrato para los interinos que tengan ocho años de experiencia (en vez de diez).