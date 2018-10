Humanos y robots, la combinación perfecta

sinoen su día a día.". Así comenzaba su exposición Pepe, elBajo la atenta mirada de todos los asistentes al XVII Congreso Directivo CEDE, el mallorquín Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, dialogaba con este robot, con el objetivo de reflexionar sobre las

A la pregunta de Reynés sobre qué puede aportar un robot a la transformación, Pepe ha señalado que ayudan a las empresas "a adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y el cambio cultural que eso supone a nuestra organización. Son la clave para el avance de la compañía".

Con esta ejemplificación, el presidente ejecutivo de Naturgy ha puesto en valor la figura de los robots. "Darwin decía que no sobreviven los más fuertes sino los que mejor saben adaptarse", comenta Reynés. La tesis de esta ha ponencia ha puesto el acento en las organizaciones que no saben adaptarse a los importantes cambios tecnológicos, sociales o económicos que estamos viviendo en la actualidad. "No sobrevivirán", indica Reynés.