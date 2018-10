Apartado el director de la Fundació Natzaret por un conflicto con un menor

La, que trabaja en la ayuda de, ha apartado a su director-gerente,, a raíz de unacaecido con. La entidad, presidida por el obispo de Mallorca,, comunicó hace unos días al personal que se suspendía de las funciones al director hasta. En concreto, según ha podido saber este periódico, se ha abierto unapor un presuntodel director con el menor.

La Fundació Natzaret está tutelada por la administración pública. El Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) fue quien solicitó y forzó al patronato de la entidad a que actuara y apartase al director Guillem Cladera hasta aclarar lo sucedido.

Guillem Cladera explicó ayer a Diario de Mallorca su versión de los hechos: "He sido yo quien he decidido cogerme una excedencia hasta que se resuelva el caso de unos hechos con un menor en el que desde la Fundació Natzaret los vemos de una forma y la administración pública, en este caso el IMAS del Consell, lo ve de otra. Estoy convencido de que en cuestión de días o semanas este expediente se cerrará y yo recuperaré todas mis funciones como director de la Fundació". Cladera no quiso concretar qué tipo de conflicto sucedió con el menor. Lo que sí indicó es que no existe ningún tipo de denuncia de carácter judicial en su contra. El director apartado afirma que cuenta con el apoyo de Obispado y que no ha sido suspendido de sueldo.

Hay que tener en cuenta que la Fundació Natzaret es una entidad pública con vinculaciones con la Iglesia. Está presidida por el obispo de Mallorca y la administración pública ejerce su protectorado en relación a sus actuaciones y proyectos con los menores. En concreto, la entidad depende del Consell de Mallorca a através del IMAS, quien tiene las competencias en materia de menores sin tutela familiar en toda la isla de Mallorca.

De momento, ha trascendido muy poco sobre los hechos origen del conflicto entre el director de la Fundació Natzaret y el menor. Fuentes cercanas a la entidad solo hablan del "presunto maltrato y comportamiento inadecuado o impropio", que es lo que se comunicó a los trabajadores para justificar el relevo momentáneo del director.



La entidad



La Fundació Natzaret nació en los años veinte a partir de una donación en una herencia. Lleva 90 años trabajando con menores sin tutela familiar y cuenta con un importante patrimonio inmobiliario. Así, tiene la propiedad de la antigua Pachá, situada en el solar anexo, cuyo alquiler que abonaba el grupo Cursach era una de las principales fuentes de financiación. Está situada en el barrio de El Terreno de Palma y, después del cierre de la discoteca, se ha retomado el proyecto de construcción de treinta viviendas.

Tras la merma de ingresos al cerrar la discoteca del grupo Cursach, se están buscando recursos para mantener la entidad que acoge a niños y jóvenes sin tutela familiar. Una de las opciones planteadas para asegurar la estabilidad de la Fundació este año y en 2019 es la recuperación del citado proyecto para edificar viviendas en parte de su solar, que consta de 15.635 metros cuadrados.