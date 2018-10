La conmemoración del 1-O reactiva el enfrentamiento entre PP y Cs y el Pacto por el conflicto catalán

La conmemoración del 1-O ha reactivado en Balears el enfrentamiento por el conflicto catalán entre PP y Ciudadanos, por un lado, y los partidos el Pacto por el otro, en especial Més cuya propuesta para lograr que el Parlament reconozca la existencia de presos políticos ha centrado esta mañana de nuevo las declaraciones.

"En España no hay presos políticos, sino políticos que deben seguir presos", ha afirmado la portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens, quien en referencia a Més ha considerado que "algunos quieren trasladar a Balears" lo que ocurre en Cataluña. El portavoz balear de Ciudadanos, Xavier Pericay, ha afirmado que existe un absoluto "paralelismo" entre el Govern balear y los inicios del conflicto catalán, en especial en lo que se refiere a lo política lingüística ya que el Ejecutivo balear tiene "un modelo educativo calcado del catalán de inmersión lingüística". Ha añadido que el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol, "de izquierdas y nacionalista, con Més mostrando una clara simpatía" por el independentismo catalán, se pone "de perfil" sin adoptar una postura clara.

El portavoz parlamentario del PSIB, Andreu Alcover, ha calificado de "disparate" ese supuesto paralelismo ya que la realidad de Balears es "muy diferente" Así, ha defendido que si bien en las islas existe un "sentimiento nacionalista más o menos fuerte, el "independentismo es residual", al contrario que en Cataluña. No obstante, ha dejado claro que los socialistas no votarán a favor de la propuesta de Més para que el Parlament reconozca la existencia de presos políticos en España, con la que los econacionalistas quieren que sus socios del PSIB den marcha atrás en el voto a favor de la propuesta del PP por la que el pleno del Parlament rechazó que existieran presos políticos. "No ha pasado nada que nos haga cambiar de criterio", ha afirmado Alcover,

Desde Més, los diputados Joana Aina Campomar y Miquel Gallardo han mostrado su respaldo al independentismo catalán y reiterado la defensa del "derecho a decidir y a votar". Campomar, quien ha criticado la violencia "gratuita" de las Fuerzas de seguridad el 1 de Octubre en Cataluña, que "produjo escalofríos", aprovechó para pedir "más soberanía política para Mallorca", además de defender su propuesta sobre presos políticos. "Mantener presos políticos en prisión preventiva es un escándalo internacional", ha afirmado la diputada.