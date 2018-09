Conductores de asistencia en carretera en Mallorca denuncian un caso de esclavitud laboral

Conductores de grúas que prestan unhan denunciado ante la autoridad dede lo social un presunto caso de. Según una de las denuncias, a las que ha tenido acceso este diario, la plantilla de una empresa de grúas que presta servicio a un club de asistencia en carretera de alcance nacional (RACE) , habría sido sometida ay a la disponibilidad para salir a trabajar en sus días libres.

Las denuncias ya han sido tramitadas por el ministerio de Trabajo y Seguridad Social y existe una demanda en los juzgados de lo social pendiente de la celebración de una vista oral. La parte denunciada es Grúas Molino e Hijos S.L., una empresa madrileña con sucursales en varios puntos de España, entre ellos Mallorca. Un responsable de la compañía rechazó hacer declaraciones sobre este caso y remitió al periodista a Trabajo y los juzgados de lo social para recibir información.

Bajar los costes



Las fuentes informantes enmarcan el caso en una política de bajar los costes de la asistencia en carretera las 24 horas con compañías de grúa que no actuaban en Mallorca y estarían aceptando los contratos a mucho menor precio que las antiguas empresas. Esa baja temeraria les impediría contratar más plantilla y les llevaría a explotar a sus empleados.

Según el relato de uno de los afectados, que fue despedido de la empresa a las pocas semanas de empezar a trabajar y tras cogerse una baja médica, los demandados le obligaron a trabajar los siete primeros días 24 horas por jornada y sin descanso. Esa semana tuvo que dormir, a ratos, en la cabina de la grúa.

La segunda semana se le puso un horario de 12 horas, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. "El horario casi nunca se cumplía y terminaba la jornada más tarde, también me obligaban a llevarme la grúa a casa por si me tenían que llamar", explica el trabajador.

"Durante el tiempo en que no había servicios teníamos que estar siempre disponibles, ya que no había turnos establecidos y teníamos que salir a trabajar tanto de día, como de tarde o noche, además de sábados, domingos y festivos".

"Cada doce días teníamos dos días de descanso y nos obligaban a llevarnos la grúa a casa en el día de descanso para salir o por la noche para las urgencias. Si esos días libres apagaba el teléfono, llamaban al de mi mujer y le decían que si no salía a trabajar no me renovarían el contrato".

El demandante también ha denunciado en Policía supuestas amenazas telefónicas "para que deje todo como está, ya que tienes familia e hija".