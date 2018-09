Josep De Luis rectifica y paga los viajes que endosó a la OCB

n Pepi González, secretaria de la junta directiva de la Obra Cultural Balear (OCB), presentó la dimisión de su cargo en la entidad cultural hace unas semanas, a raíz de las fuertes discrepancias internas de la entidad cultural. González, junto a otros miembros de la junta directiva, se había negado a firmar como secretaria la factura de más de 500 euros del viaje familiar del presidente de la entidad, Josep De Luis, con su hijo y su mujer para visitar a la familia del presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart., encarcelado por el conflicto catalán.

Sustituye a González, Caterina Soler, hija del expresidente del Govern por el PP Cristòfol Soler, convertido ahora en destacado activista independentista. Caterina Soler tomó el mando de la secretaría de la Obra Cultura Balear el martes en una reunión donde el presidente De Luis convocó a los socios y explicó la polémica de su viaje. Allí anunció que lo había pagado de su propio bolsillo.

Tal y como adelantó este periódico, el presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Josep De Luis, endosó a la entidad una factura por valor de 563,9 euros, correspondiente a un viaje a Barcelona con su mujer y su hijo, del 2 al 5 del pasado junio. Las fuertes discrepancias internas, con sonados enfrentamientos en la junta directiva de la histórica OCB, paralizaron el abono de la factura, que incluía vuelos de ida y vuelta más varias noches de hotel. Algunos miembros de la junta directiva se negaron a firmar, entre ellos la secretaria Pepi González y la vicepresidenta Cati Eva Canyelles. De Luis, en declaraciones a este periódico, justificó la decisión de pasar los billetes de su hijo y su mujer a la entidad en que tenían que visitar al hijo de Jordi Cuixart que es de la misma edad que el suyo.

Reunión en Inca el martes



El pasado martes se celebró una asamblea extraordinaria de la entidad, donde De Luis dio explicaciones de lo sucedido con la factura de su viaje. El presidente de la OCB anunció a los socios que había rectificado y los billetes del viaje a Cataluña de su mujer y su hijo los había reembolsado de su bolsillo tras haber trascendido que los endosó a la entidad. La organización cultural únicamente se hace cargo del suyo como gasto de representación. De Luis también indicó que cuando saltó la polémica, la OCB todavía no había abonado ningún dinero a la agencia de viajes. Según ha podido saber este periódico, algunas voces criticaron que este tema hubiera saltado a los medios de comunicación, cuando ninguno de los miembros críticos con el presidente había intentado esclarecer la cuestión de forma interna "antes de filtrarlo a la prensa".

La dimitida Pepi González, que también es edil en Lloseta, no quiso ayer explicar los motivos de su dimisión para no dañar la imagen de la entidad. Hay que recordar que la firma de González o la de la vicepresidenta Canyelles eran necesaria para que se abonaran las facturas, ya que los pagos de la entidad necesitan un mínimo de tres firmas para ser efectivos.

Por su parte, De Luis indicó a este periódico que las "explicaciones las tengo que dar a los socios de la Obra Cultural Balear, no a los periodistas", apostilló cuando se le preguntó por la factura del viaje y la dimisión de su secretaria Pepi González. De Luís tampoco no quiso hacer más declaraciones para no dañar a la entidad cultural. El presidente de la OCB considera que su posible error ya ha sido enmendado.