División en el Govern por la calificación de presos políticos para los líderes catalanes del 1-0 encarcelados

La portavoz del Govern, la socialista, afirmó ayer que el Ejecutivo integrado porconsidera que, si bien admitió que "es una evidencia" quy difieren "en qué casos se cumplen estos requisitos". Costa efectuó estas declaraciones al ser preguntada por la propuesta presentada por Més en el Parlament con la que los econacionalistas buscan que el PSIB rectifique el respaldo que dio el pasado martes a la iniciativa del PP por la que el Parlament rechazó la existencia de presos políticos , en referencia a los dirigentes independentistas catalanes encarcelados.

"No es la primera vez que hay diferentes posiciones sobre estas cuestiones", añadió Costa en referencia a la postura de los partidos del Pacto (PSIB, Podemos y Més) sobre el conflicto catalán. La portavoz del Ejecutivo, quien efectuó estas declaraciones tras el Consell de Govern, insistió en que "es evidente que no hay el mismo sentimiento" entre los partidos del Pacto "sobre la cuestión territorial y la situación de Catalunya", si bien precisó que también hay diferencia de opiniones sobre esta cuestión con el PP.

A su vez, mostró su "respeto" por las iniciativas que presenten los grupos parlamentarios e insistió en la necesidad de apostar por el "diálogo" ante el problema catalán y, si bien admitió que no hay grandes "avances" para encontrar una solución al conflicto, defendió que se ha rebajado "un poco" la tensión entre el Gobierno central y la Generalitat de Catalunya desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa al haberse reanudado comisiones bilaterales de negociación

Costa efectuó estas declaraciones después de que Més registrara ayer en el Parlament la iniciativa con la que quiere que el Parlament diga que hay presos políticos en España. La propuesta reclama también al Gobierno de Pedro Sánchez que la Fiscalía General del Estado retire sus acusaciones contra los líderes independentistas encarcelados a raíz de los hechos del 1 de octubre del año pasado en Catalunya.

La proposición no de ley con la que los ecosoberanistas forzarán a sus socios de Govern a debatir y explicar por qué niegan que hay presos políticos en España incluye tres puntos. El primero busca reconocer "la existencia de presos políticos en el Estado español, en base a la definición que hace el Consejo de Europa". El segundo insta al Gobierno de Sánchez a "retirar las acusaciones de la Fiscalía General del Estado ante los presos políticos" y el tercero, también dirigiéndose al Ejecutivo central, solicita buscar "soluciones políticas a problemas políticas desde el diálogo".

Apoyos



La iniciativa, en principio, no tiene visos de prosperar ya que, previsiblemente, sólo contará con los 20 diputados de Més, Més per Menorca, Gent per Formentera y Podemos, mientras que tiene garantizada la oposición de los 22 de PP y Ciudadanos. Con el Pi absteniéndose con el argumento de que es un tema que no afecta a Balears, tal y como ya hizo cuando el PP quiso constatar que no existían los presos políticos, ni tan solo una abstención ahora del PSIB permitiría que la iniciativa saliera adelante, aunque a tenor de las declaraciones de ayer de Pilar Costa es poco probable que en lo que se refiere a la existencia de presos políticos los socialistas cambien el sentido de su voto. Lo que sí podría apoyar el PSIB es el tercer punto de la propuesta de Més, en el que se solicita diálogo.

Los ecosoberanistas lograron el pasado martes, gracias a la abstención del PSIB y un error de una diputada del PP al votar, que el Parlament rechazara la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Sin embargo, en el mismo pleno del Parlament salió adelante la iniciativa del PP por la que la Cámara balear se pronunció en contra de la existencia de presos políticos, lo que provocó cierto malestar en Més al ver como sus socios de Govern ya no sólo permitían que saliera adelante esta propuesta de los populares, tal y como se preveía, sino que votaban a favor.