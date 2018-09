Munar aspira a obtener su segundo permiso carcelario en Navidad

La expresidenta del Parlament balear por Unió Mallorquina Maria Antònia Munar espera disfrutar de su segundo permiso carcelario para las próximas Navidades, cuando ya llevará cinco años y medio privada de libertad.

Munar obtuvo su primer permiso el pasado 20 de julio y pudo abandonar el centro penitenciario de Palma durante un fin de semana. La cárcel y el juzgado de vigilancia penitenciaria se habían negado a dar pases de salida a la reclusa, que en su día fue una de las políticas más poderosas de Baleares.

Munar cumple condena por varios delitos de corrupción, entre ellos los casos Can Domenge y Maquillaje. A la también es líder de UM ya no le quedan causas pendientes y su próxima aspiración es obtener el tercer grado penitenciario, que le permitiría salir de la cárcel de día y únicamente regresar para dormir, así como numerosos períodos de permiso. Este tercer grado, no obstante, tardará algún tiempo en llegarle.

Por el contrario, su antiguo compañero de partido, y también condenado por corrupción, Miquel Nadal ha obtenido numerosos permisos de varios días y fines de semana en una cárcel catalana, a donde se trasladó para poder acceder a esas salidas, que en Palma se le negaban como a Munar.