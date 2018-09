Més reclama a Pedro Sánchez que retire las acusaciones contra los "presos políticos"

ha presentado hoy la iniciativa con la que quiere. La propuesta, presentada la misma semana en que sus socios del PSIB votaron junto a PP y Ciudadanos para negar que existan , reclama también al Gobierno deencarcelados a raíz de los hechos del 1 de octubre del año pasado en Catalunya.

La proposición no de ley con la que los ecosoberanistas forzarán a sus socios de Govern a debatir y explicar por qué niegan que hay presos políticos en España incluye tres puntos: el primero busca reconocer "la existencia de presos políticos en el Estado español, en base a la definición que hace el Consejo de Europa", el segundo insta al Gobierno de Sánchez a "retirar las acusaciones de la Fiscalía General del Estado ante los presos políticos" y el tercero, también dirigíendose al Ejecutivo central, solicita buscar "soluciones políticas a problemas políticas desde el diálogo".

La iniciativa, en principio, no tiene visos de prosperar ya que, previsiblemente, sólo contará con los 20 diputados de Més, Més per Menorca, Gent per Formentera y Podemos, mientras que tiene garantizada la oposición de los 22 de PP y Ciudadanos. Con el Pi absteniéndose con el argumento de que es un tema que no afecta a Baleares, tal y como ya hizo cuando el PP quiso constatar que no existían los presos políticos, ni tan solo una abstención ahora del PSIB permitiría salir adelante la iniciativa, si bien los socialistas si podrían apoyar el tercero punto solicitando diálogo.

Los ecosoberanistas lograron, gracias a la abstención del PSIB y un error de una diputada del PP al votar, que el Parlament rechazara la aplicación del artículo 155 en Cataluña. La votación del pasado martes relativa a los presos políticos provocó cierto malestar en Més al ver como sus socios de Govern ya no sólo permitían que saliera adelante la "constatación" de que no hay presos políticos, tal y como se preveía, sino que votaban a favor.