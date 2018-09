Dimite la secretaria de la OCB que se negó a firmar el viaje familiar del presidente

), presentó la dimisión de su cargo en la entidad cultural hace unas semanas, a raíz de lasde la entidad cultural. González, junto a otros miembros de la junta directiva, se había negado a firmar como secretaria la factura de más de 500 euros del viaje familiar del presidente de la entidad, Josep de Luís, con su hijo y su mujer para visitar a la familia del presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart. Sustituye a

Tal y como adelantó este periódico, el presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Josep de Luis, endosó a la entidad una factura por valor de 563,9 euros, correspondiente a un viaje a Barcelonoa con su mujer y su hijo, del 2 al 5 del pasado junio. Las fuertes discrepancias internas, con sonados enfrentamientos en la junta directiva de la histórica OCB, han paralizaron el abono de la factura, que incluía vuelos de ida y vuelta más varias noches de hotel. Varios miembros de la directiva se negaron a firmar, entre ellos la secretaria Pepi González y la vicepresidenta Cati Eva Canyelles.

El pasado martes, se celebró una asamblea extraordinaria de la entidad, donde De Luís dio explicaciones de lo sucedido. El presidente de la OCB anunció a los socios que había rectificado y los billetes del viaje a Cataluña de su mujer y su hijo los había reembolsado de su bolsillo. Pepi González no ha querido explicar los motivos de su dimisión para, dijo, no dañar la imagen de la entidad. Por su parte, De Luís ha indicado que las "explicaciones las tengo que dar a los socios de la Obra Cultural Balear, no a los periodistas", apostilló cuando se le preguntó por la factura del viaje y la dimisión de su secretaria Pepi González.