Administradores de fincas exigen regular el alquiler turístico como actividad económica

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) propone regular el arrendamiento turístico como una actividad económica y aseguran que sería necesaria una "solución global" a este tipo de alojamiento "cuyo peso no puede recaer sólo en las comunidades de propietarios", por ello reclaman una nueva Ley de Propiedad Horizontal (LPH).

Los administradores de fincas participan actualmente en el grupo de trabajo para la regulación de las viviendas de uso turístico en las comunidades de propietarios que se está llevando a cabo en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En su opinión sería necesario que las medidas que se aprueben tras estas reuniones garanticen "un equilibro razonable" entre el derecho de los vecinos a disfrutar de su vivienda sin molestias, y el libre ejercicio del derecho de propiedad de los arrendadores.

Por ello los administradores proponen la regulación de esta competencia como actividad económica ya que consideran que no deben ser las comunidades de propietarios las que resuelvan el problema.

También consideran importante establecer en la nueva normativa cómo se puede elevar al Registro de la Propiedad el acuerdo de la comunidad de propietarios donde se recoge si permiten o no las viviendas turísticas, ya que en el caso de que este acuerdo no se registre, "solo afectará a los propietarios actuales, y los futuros compradores de pisos no estarían obligados por este acuerdo".