El Parlament comienza a elaborar el reglamento de la Oficina contra la corrupción

La ponencia creada en el Parlament para elaborar el reglamento de funcionamiento de la Oficina Anticorrupción celebró ayer su primera sesión, en la que quedó en evidencia las diferencias de criterios entre los partidos, con el PP radicalmente opuesto a este organismo. En la sesión se eligió como coordinador a Vicenç Thomàs, del PSIB, partido que presentó enmiendas al reglamento planteado por el director de la Oficina, Jaume Far, cuyo carácter implicaban tumbar de hecho su propuesta. Ayer, los representantes de los grupos comenzaron a debatir los primeros artículos, sin grandes avances.

"La primera reunión ha ido bien, pero (elaborar una propuesta) no será cosa de una o dos semanas", admitió el portavoz socialista, Andreu Alcover. El mayor avance alcanzado ayer fue, según precisó, el cambio de estructura del reglamento para adecuarse a los informes de la Sindicatura de Comptes y del Consell Consultiu.

El popular Juan Manuel Lafuente insistió en que lo "lógico" sería retirar el reglamento propuesto por Far y elaborar uno totalmente nuevo. "Tiene difícil arreglo porque se esforzaron en hacer marketing político y ha salido una ley defectuosa y un reglamento que no hay por donde cogerlo", sostuvo.

Frente a él, el portavoz de Més, Josep Ferrà, defendió la importancia de esta oficina para que "casos como los del PP" no se repitan. "Que el PP diga que no es necesaria cuando se puede evidenciar que se ha financiado irregularmente, les deja muy tocados", dijo en referencia a lo que puede ocurrir con el caso Over.