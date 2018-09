Més contraataca y quiere que el Parlament diga que hay presos políticos en España

votaron juntos este martes una iniciativa con la que Una iniciativa de los populares que salió adelante gracias a los votos del partido de la presidenta del Govern,. Sin embargo, la cosa parece que no va a quedar ahí:, que votó junto aen contra del texto del PP, registrará una iniciativa para decir lo contrario:

Los ecosoberanistas, que lograron, gracias a la abstención del PSIB y un error de una diputada del PP al votar, que el Parlament rechazara la aplicación del artículo 155 en Cataluña, intentarán ahora discutir que no hay presos políticos. Hoy mismo han convocado para mañana viernes una rueda de prensa en la que informarán de la Proposición no de Ley "en apoyo a la democracia y en reconocimiento que hay presos políticos a raíz del pasado 1 de octubre", día en que el Govern de Carles Puigdemont puso en Catalunya las urnas para el referéndum y que acabó con la intervención violenta de los agentes enviados de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La votación del pasado martes relativa a los presos políticos provocó cierto malestar en Més al ver como sus socios de Govern ya no sólo permitían que saliera adelante la "constatación" de que no hay presos políticos, tal y como se preveía, sino que votaban a favor. Ahora segunda vuelta, en el que, a diferencia del martes, habrá debate y los socialistas baleares deberán explicar su posicionamiento de por qué creen que no hay presos políticos.