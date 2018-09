El Consell fija el inicio de las obras de la autovía Campos-Llucmajor en octubre

No hay vuelta atrás. Las, autopista según los ecologistas, entrese iniciarán. Así lo indicaron ayer desde el departamento de Carreteras que dirige la socialista. Pese a lay la presión que están ejerciendo estos sobre su partido hermano y del presidente(Més), en los planes de Garrido no entra ninguna posibilidad de parar el proyecto de la polémica carretera de

Tras el duro enfrentamiento de la pasada semana, en que Més se vio obligado a rectificar a su candidato Ensenyat después de haberse metido duramente con los ecologistas, el presidente del Consell anunció una reunión con el GOB y Terraferida para analizar la situación.

Amadeu Corbera, presidente del GOB, ya dejó claro que no se iban a sentar si el Consell no estaba dispuesto a parar el proyecto de lo que ellos consideran una "autopista de la época de Matas y Munar". Sin embargo, el calendario del departamento de Carreteras, de iniciar las obras a finales del mes que viene, puede truncar las intenciones de Ensenyat de firmar la paz con los ecologistas.

Més busca estrategias



Més se encuentra entre la espada y la pared. Por una parte tiene que acatar los acuerdos del Pacto, entre los que están dicha carretera, y por la otra están en la encrucijada de tener que enfrentarse con entidades afines y que canalizan gran parte de sus votantes, como son los ecologistas.

Ante esta situación, Més ha convocado consejo político para el próximo miércoles día 3 de octubre donde en el orden del día figura en el punto cuarto: "Carretera Llucmajor-Campos. Estrategia y relato comunicativo". Ello demuestra que Més está intentando que la polémica carretera no le pase factura electoral en 2019. Terraferida difundía en su Twitter el orden del día y añadía: "No se quiere rectificar la decisión de construir una autopista bestial y carísima y se inventarán una historia para justificarla. ¡Que decepción Més per Mallorca!".

Por otra parte, el portavoz de El Pi en el Consell, Antoni Pastor, ha pedido una comparecencia del presidente Ensenyat tras denunciar los intereses electoralistas en la supresión de proyectos viarios.