El PSIB une sus votos a PP y Cs para que el Parlament niegue la existencia de presos políticos en España

El pleno del Parlament aprobó ayer la propuesta del PP por la que el Parlament constata que en España "no existen presos políticos", una iniciativa que salió adelante gracias al respaldo el PSIB, que unió sus votos a populares y Ciudadanos en este asunto en contra de la postura de sus socios del Pacto, Més y Podemos. El respaldo del PSIB se produjo tras cambiar los populares la redacción inicial de su iniciativa por la cual se defendía que en España "no existen los mal llamados presos políticos", aceptando eliminar la expresión "mal llamados" a petición del PSIB. El Pi optó por abstenerse en estas cuestiones, argumentando que el Parlament debía centrarse en asuntos propios de Balears.

Esta iniciativa formaba parte de las propuestas de resolución derivadas del debate de política general del Govern celebrado la pasada semana, en las que el conflicto catalán puso en evidencia las discrepancias en el seno del Pacto por este asunto, con el PSIB buscando la fórmula para votar sin enfrentarse a Més y Podemos y a la vez manteniendo la coherencia con el discurso del PSOE de Pedro Sánchez.

Así, en el caso de la propuesta de Més en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, los socialistas optaron por la abstención, una postura que hubiera provocado un empate por lo que no se aprobaría. Así ocurrió en la primera votación, con 20 votos a favor y 20 en contra (PP y Cs) y el resto abstenciones. Sin embargo, en la repetición para intentar desempatar la popular Maria José Ribas se equivocó, lo que hizo que se impusiera la propuesta de Més. De este modo, el Parlament aprobó instar al Gobierno central a no suspender "unilateralmente ni la autonomía ni las funciones de ninguna Comunidad Autónoma ni de sus poderes ejecutivo y legislativo" y a encontrar una solución al conflicto territorial "desde el diálogo y sin la imposición del artículo 155". A lo largo de la mañana los socialistas intentaron sin éxito llegar a un acuerdo con Més para que retiraran toda referencia al 155.

En lo que sí se mostraron de acuerdo los partidos del Pacto es en un contundente rechazo a las propuestas lingüísticas del PP, en las que planteaba cuestiones como el instar a un "verdadero bilingüismo" entre las dos lenguas oficiales en los centros educativos de las islas y potenciar la enseñanza de inglés, así como que el catalán vuelva a considerarse un mérito y no un requisito para el acceso a un puesto en la sanidad pública balear. A ello los populares añadían instar al Govern a sustituir la campaña para el fomento de catalán entre los alojados en establecimientos turísticos por una campaña sobre el destino de los fondos del impuesto de turismo sostenible.



Un nuevo TIL



"Ustedes quieren un TIL 2, repetir la política de Bauzá que sacó a 100.000 personas a la calle", afirmó Joana Aina Campomar, de Més per Mallorca, resumiendo así las críticas de los socios del Pacto las propuestas del PP sobre el catalán, que sólo contó con el apoyo de Ciudadanos. En total, de las 188 propuestas de resolución de los grupos parlamentarios se aprobaron 127. Los partidos del Govern, PSIB y Més per Mallorca, sacaron adelante todas las que presentaron, 38 en el caso de los socialistas y 22 en el de los econacionalistas. La tercera pata del Pacto, Podemos, vio rechazadas cinco de sus 24 propuestas y Més per Menorca, una de sus 16. En la oposición, de las 48 del PP se rechazaron 32 y de las 16 de El Pi, cinco. De las ocho presentadas por Ciudadanos se aprobaron tres, las mismas que salieron adelante de las cuatro de la diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur.