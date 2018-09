Malestar entre los trabajadores de Son Llebre por la visita de la reina Letizia

visitará mañana el centro de formación y la residencia de Son Llebre, en. Una visita que, que denuncian laque se les ha dado y quecon problemas de conducta y que pueden alterarse o ponerse nerviosos ante elo ante la presencia deAdemás, también critican que se haya tenido que comunicar a

Son Llebre, en el Pla de na Tesa, es un centro de Formación Profesional en el ámbito de atención a la dependencia conectado a una residencia concertada del Institut Mallorquí d'Afers Sociales (IMAS), dependiente del Consell, en el que están internos personas adultas con distintos grados de discapacidad psíquica. La reina Letizia visitará junto con la ministra de Educación, Isabel Celaá, las instalaciones del centro de FP y posteriormente uno de los modulos de la residencia. Esto es lo que se ha anunciado y lo que saben los trabajadores del centro. Precisamente, numerosos trabajadores denuncian la falta de información sobre qué modulo se visitará y alertan de "las consecuencias".

"Hay gente muy emocionada por la visita, pero la mayoría estamos preocupados por las consecuencias que puede tener", explican profesionales de la residencia que trabajan con los internos. "No se nos ha informado de cómo se hará la visita, y aunque los internos no tienen una discapacidad grave, hay gente que se altera con el ruido y otra con la gente que no conoce", detallan. "Tampoco sabemos la hora exacta a la que visitarán el modulo, pero al mediodía es la hora en las que se administra la medicación y retrasarlo puede alterar toda la rutina", señalan por otra. "Nos preocupa las condiciones, sobre todo para los internos, cuando al final sólo es para hacerse la foto", justifican su malestar.

Otra de las consecuencias de la visita es que, argumentando razones de seguridad, el centro ha comunicado a las familias de los internos que por la presencia de la Reina en las instalaciones, no podrán ver durante este día a sus familiares.