El Consell refuerza la señalización por los colapsos en la carretera de Manacor

El Consell de Mallorca reforzará la señalización en las obras de la carretera de Manacor , que se realizar para enlazar dos tramos del segundo cinturón, para evitar más monumentales atascos como los vividos ayer , primer día de obras. La consellera de Territorio e infraestructuras,ha explicado hoy que "el problema fue que mucha gente que se dirigía hacia Manacor o hacia Sineu se metió en el acceso que estaba restringido solo para los que acudían al hospital de Son Espases ". Garrido también ha apuntado que las vías alternativas, como fue la autopista del aeropuerto, registraron

El objetivo de incrementar la señalización es para que muchos automovilistas que no tengan que ir a Son Llàtzer ya utilicen las vías alternativas, según indicó Garrido. Es por ello que el departamento de Carreteras propone a los conductores que tengan la necesidad de circular por esta vía tres rutas alternativas a la que sestá cortará por las obras del segundo cinturón. La primera de ellas, saliendo desde Palma, es la autovía de Levante o del aeropuerto (Ma-19), salida 6 por el Coll d'en Rabassa y enlazar con la Ma-30 hasta la carretera de Manacor (Ma-15). La segunda, también desde Palma y por la autovía de Levante (Ma-19), salida 10, en dirección a Manacor ya através de la Ma-19A (camino de Can Capó) y la Ma-5013 (camino de sa Síquia), enlazar con la carretera de Manacor (Ma-15). Y, por último, la que sale del Camí Fondo, coger la vía conectora o segundo cinturón (Ma-30) y luego enlazar directamente con los tramos no cortados de la carretera de Manacor (Ma-15).

Hay que recordar que este tramo de la carretera de Manacor estará cerrado durante los próximos cuatro meses, periodo en que durarán las obras en el segundo cinturón. El Consell hace un llamamiento a los conductores para que se informen de las rutas alternativas antes de coger esta vía. De esta forma creen que se pueden evita el colapso circulatorio con grandes retenciones que se produjo ayer, no solo en la zona afectada por las obras sino que, a última hora de la tarde, coincidiendo con el regreso a sus hogares de miles de automovilistas, también provocaron el caos en diferentes tramos de la vía de Cintura.