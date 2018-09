Salut evita poner fecha al centro sociosanitario de Felanitx

La semana pasada, durante el, la presidenta del Govern, Francina Armengol , anunció la puesta en marcha de un nuevo centro sociosanitario para atender enfermos crónicos en Felanitx . Sin embargo, la consellera de Salut, Patricia Gómez , ha evitado hoy poner fecha a este nuevo servicio y se ha limitado a explicar que, a día de hoy, el Govern espera la entrega del solar por parte de Felanitx.

Según ha detallado Gómez, el centro sociosanitario anunciado por Armengol, se dedicará a la atención a la cronicidad con 60 camas, una área de rehabilitación y un espacio de consultas. Sin embargo, Gómez no ha querido concretar cuándo será una realidad: "No quiero dar una fecha porque me puedo equivocar", ha respondido la consellera a una pregunta de la diputada Maria Antònia Sureda, de el Pi.

"Cuando tengamos el solar, que ya tiene el vistobueno de los técnicos, empezaremos el concurso de ideas para el proyecto", se ha limitado a responder la consellera a los regionalistas.

Precisamente, la diputada Sureda, que le ha reprochado a Gómez no haberle dado fecha, ha lamentado que "desde su Conselleria se han hecho muchos anuncios y no todos se han cumplido". "No queremos que éste no sea más que un anuncio electoralista", ha defendido la parlamentaria regionalista sobre el centro de Felanitx.