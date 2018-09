La Policía acusa a uno de los tripulantes de la patera de ser el organizador del viaje a Mallorca

La Policía ha presentado esta mañana ante el juzgado de guardia a uno de los inmigrantes argelinos que el pasado sábado fue detenido a bordo de una patera, que navegaba a unas dos millas de Cabrera, acusado de ser el presunto organizador de estos viajes. Al comprobar su identidad se averiguó que este mismo individuoy por problemas burocráticos no se le había podido expulsar. La Policía entendía que no tenía ningún sentido que un individuo que conseguió hace cuatro años entrar en España y que se le había permitido residir en el país, no tenía ningún sentido que ahora intentar llegar de nuevo a Europa y que lo hiciera de nuevo en una patera.

El joven, de apenas 20 años de edad, fue formalmente arrestado el pasado lunes por la tarde después de que él y sus compañeros pasaran a disposición judicial del juzgado de guardia y se acordara su ingreso en un centro de internamiento, a la espera de que se concluyan los trámites para su expulsión a su país. El detenido pasó la noche en los calabozos acusado de un delito de favorecimiento a la inmigración porque se sospechaba que era la persona que controlaba el traslado de los argelinos que viajaban en la patera que fue localizada el sábado cuando se dirigía rumbo a la costa de Mallorca.

Sin embargo, el joven negó esta mañana ante el juez que representara el papel que le atribuye la Policía. Detalló que, en efecto, su primer intento de llegar a Europa fue en el año 2014. Tras pasar varias semanas en el centro de internamiento quedó en libertad. Sin embargo, meses después decidió volver a su país. El año pasado intentó en dos ocasiones entrar en España. En ambas fue detenido y deportado, identificándose ante las autoridades con una identidad falsa, por lo que no se le relacionó en ninguna ocasión con el intento de entrar en España del año 2014. El joven explicó esta mañana ante el juez que en esta ocasión se ha identificado ante la Policía con su verdadera identidad, que es la misma que utilizó cuando fue detenido por primera vez en el año 2014.

Ante la falta de pruebas contundentes de que el detenido estuviera detrás de la organización de los últimos viajes de pateras detectados en Mallorca, la fiscalía rechazó la posibilidad de solicitar su ingreso en prisión. Ante estas circunstancias, el juez le dejó en libertad, si bien ordenó su traslado a un centro de internamiento de Madrid, a la espera de que sea deportado a su país, lo que sería la tercera vez en el último año y medio.