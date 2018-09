El Parlament se pronuncia en contra del 155 en Cataluña gracias a un error de una diputada del PP y la abstención del PSIB

El pleno delha aprobado hoy pronunciarsede laa pesar dela causa de laque no ha votado. Los socialistas, que durante la mañana han intentado llegar a un acuerdo con sus socios de Més para que retiraran la referencia al 155,, de tal modo que en una primera votación el resultado ha sido un empate deDe haberse mantenido este resultado en la repetición de la votación, la propuesta hubiera decaído, pero la diputada popular no ha votado por error de tal modo que se ha aprobado por 20 votos a favor, 19 en contra y 16 abstenciones.

Este asunto era uno en los que los socios del Pacto han llegado hoy divididos al debate de propuestas de resolución derivado del de política general de Govern celebrado la pasada semana. La propuesta de Més supone instar al Gobierno central a no suspender "unilateralmente ni la autonomía ni las funciones de ninguna Comunidad Autónoma" y a encontrar una solución al conflicto con "diálogo" y "sin la imposición del artículo 155". El PSIB ha optado por la abstención para evitar votar en contra de una propuesta de sus socios de Govern, aunque con esta postura la iniciativa no se hubiera aprobado de no ser por la equivocación de la diputada popular.

Lo que sí han apoyado los socialistas es la propuesta del PP por la que el Parlament constata que en España "no existen "presos políticos", tras cambiar los populares la redacción inicial de su iniciativa por la cual se defendía que en España "no existen los mal llamados presos políticos". El PP ha aceptado eliminar la expresión "mal llamados" a petición del PSIB. Por lo tanto populares, socialistas y Ciudadanos han unido sus votos en este asunto que han rechazado Més y Podemos, mientras que El Pi ha optado por abstenerse en estas cuestiones, argumentando que el Parlament debía centrarse en cuestiones propias de Balears.

Así, el conflicto catalán ha puesto en evidencia las discrepancias en el seno del Pacto por este asunto.



Contra la política lingüística del PP



En lo que sí se han mostrado de acuerdo los partidos del Pacto es en un contundente rechazo a las propuestas lingüísticas del PP, en las que planteaba cuestiones como el instar a un "verdadero bilingüismo" entre las dos lenguas oficiales en las escuelas y potenciar la enseñanza de inglés, así como que el catalán vuelva a considerarse un mérito y no un requisito para el acceso a un puesto en la sanidad pública balear.

"Ustedes quieren un TIL 2, repetir la política de Bauzá que sacó a 100.000 personas a la calle", ha afirmado Joana Aina Campomar, de Més per Mallorca, resumiendo así las criticas de los socios del Pacto las propuestas del PP sobre el catalán, que sólo ha contado con el apoyo de Ciudadanos.