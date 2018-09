Los mandamientos de seguridad para los turistas en Baleares

Evitar a toda costa que los turistas que visitany el resto de las islas puedan convertirse en víctimas de los amigos de lo ajeno. Este es el principal objetivo del decálogo de recomendaciones de seguridad para los viajeros que acaba de actualizar launa iniciativa pionera en toda España.

Llevar el bolso siempre cerrado y bien sujeto, no manejar grandes cantidades de dinero en público, no llevar joyas en la playa o no dejarse embaucar en juegos ilegales, son solo algunos de los consejos que recoge el manual para esquivar a los cacos. Asimismo, se recomienda no aceptar ofrecimientos de personas sospechosas, ya que pueden ser trucos para robar.

Del mismo modo, se aconseja no dejar objetos de valor dentro de vehículos estacionados, aunque no sean visibles desde del exterior y prestar especial atención al pasaporte, dinero y tarjetas, que deben guardarse en bolsillos no accesibles, según el documento, que llama a no perder el contacto visual con las tarjetas bancarias.

Asimismo, el decálogo asesora a los visitantes sobre cuestiones de seguridad, la prevención de accidentes y la protección del medio ambiente y busca facilitar la estancia en la comunidad de los turistas, según informa el instituto armado en un comunicado.El documento afirma que Balears es un destino seguro, "de los más seguros del mundo" y advierte de que el hurto al descuido es la infracción penal más frecuente y de que la concentración turística atrae al delincuente itinerante.



Los puntos sensibles

La Guardia Civil avisa de que los delincuentes aprovechan "la relajación, dudas y despiste del turista" para actuar, por lo que da consejos para evitar convertirse en víctimas y explica que las aglomeraciones, zonas de ocio, de comercio y playas "son puntos muy sensibles". El decálogo realizado en la Comandancia de Palma es una iniciativa que nació en 2015. Está disponible en la página web de la Guardia Civil y en redes sociales, en español, alemán e inglés.