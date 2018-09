División en el Pacto por el conflicto catalán

El pleno del Parlament pondrá mañana en evidencia, salvo un acuerdo de última hora, laen cuanto al conflicto catalán, sobre el cualha presentado una propuesta de resolución, derivada del debate sobre política general del Govern de la pasada semana, en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución que contará con el respaldo de Podemos pero no del PSIB.

La propuesta de Més, en concreto, insta al Gobierno central a no suspender "unilateralmente ni la autonomía ni las funciones de ninguna Comunidad Autónoma" y a encontrar una solución al conflicto con "diálogo" y "sin la imposición del artículo 155", según ha detallado el portavoz parlamentario, Josep Ferrà. Si bien Més sigue negociando con el PSIB, el portavoz socialista, Andreu Alcover, ha dejado claro que lo único en lo que su partido está de acuerdo sobre esta propuesta es en lo que se refiere al "diálogo" como vía para solucionar el problema y presentará una enmienda transaccional en este sentido, que Ferrà ya ha adelantado esta mañana que no la aceptarán Según Alcover, "el artículo 155 no es una amenaza actualmente".

La propuesta de Més no será la única con la que el conflicto catalán se cuele en el debate de las propuestas de resolución de mañana. El PP ha presentado una por la que plantean que el Parlament constate que en España "no existen los mal llamados presos políticos" y que muestra el "respeto más absoluto al trabajo que desarrolla los jueces y fiscales", una iniciativa que contará con el respaldo de Ciudadanos, mientras que El PI aún no ha decidido el sentido de su voto. No obstante, las dudas se centran en lo que votarán los diputados socialistas, ya que su apoyo garantizaría que se aprobara, con el resto del Pacto en contra de la propuesta de los populares.