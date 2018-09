redacción palma

23.09.2018 | 02:45

Desde llevar el bolso siempre cerrado y bien sujeto a no manejar grandes cantidades de dinero en público, no llevar joyas en la playa o no dejarse embaucar en juegos ilegales, son algunas de las recomendaciones que la Guardia Civil de Balears ha actualizado un decálogo de recomendaciones de seguridad para los turistas. En él se asesora a los visitantes sobre cuestiones de seguridad.