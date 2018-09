Inés Arrimadas: "En Balears veo similitudes a las de Cataluña hace años con el discurso nacionalista "

Líder de Ciudadanos en Cataluña. Va siempre con escolta y asegura que en esta comunidad "no apoyar el ´procés´ tiene un coste". Niega que haya menguado el currículum del presidente de la formación naranja, Albert Rivera: "Nunca dijo que se ha doctorado"

No (ríe). Yo con este tema estoy muy tranquila.. Tengo dos licenciaturas en una universidad pública, un Erasmus y títulos de idiomas.

Además de sobre Casado y Sánchez, también hay dudas sobre el currículum menguante de Rivera.

En realidad no es así. Albert Rivera siempre ha dicho que tiene una licenciatura en Esade con su máster y nunca dijo que se ha doctorado, por tanto, no ha disminuido su currículum. Lo que pasa es que los viejos partidos están intentando meter a todo el mundo en el mismo saco. Hay que diferenciar entre los que les han regalado un máster y un doctorado sin ir a clase y los que han dicho que tienen una titulación que no tienen. Lo primero es corrupción, lo segundo no. Hay políticos del PP y el PSOE que les han regalado másteres y carreras, es muy grave.

¿Cree que el independentismo en Balears está subiendo?

Veo mucho mimetismo del procés desde hace años. En Balears no está pasando lo mismo que en Cataluña ahora, pero sí que se está viendo lo mismo que hace unos años allí. Si el PSOE sigue haciendo seguidismo del nacionalismo, se puede dar una situación muy complicada. Hay que comparar a Balears ahora con Cataluña hace 15 años y veo similitudes con el discurso y la lengua.

¿No cree que con el 155 y el encarcelamiento de dirigentes políticos se ha alimentado el discurso independentista?

Hay que diferenciar el 155, que es una medida que se aprobó en el Senado, de las decisiones de los jueces, que hay que respetarlas. El nacionalismo siempre hace victimismo de todo y también en esto. En cualquier país democrático cuando se intenta echar a media sociedad catalana de las instituciones, cuando se saltan la Constitución y el Estatut, cuando cogen millones de datos personales sin consultar y sin cobertura legal, es evidente que debe haber consecuencias y no mirar para el otro lado, como está haciendo Pedro Sánchez.

¿Le parece una buena medida que la competencia en Educación vuelva al Estado?

La alta inspección del Estado, para controlar a las comunidades, debería funcionar y desarrollarse. De hecho, acaban de hacer un informe sobre el adoctrinamiento en Cataluña y lo tienen guardado en un cajón, cuando el informe es demoledor. Se debe garantizar que a los niños catalanes y mallorquines se les enseñe a pensar y no qué pensar.

¿Qué le parece el chat de los jueces acusando de nazis a los nacionalistas?

Ninguno de los jueces que está en la causa ha participado en estas conversaciones. Me parece increíble que en este país se diga que la frase del rapero Valtonyc "salir esta noche y matar a un Guardia Civil" está amparado por la libertad de expresión y no quieren dejar a los jueces tener un chat privado.

En el PP balear dan por hecho que podrán pactar con Ciudadanos. ¿Qué le aconsejaría a su compañero Xavier Pericay?

Xavier está haciendo un trabajo fantástico y según las encuestas es el que más crece en las islas. Es y será clave para las próximos gobiernos de las islas y la valoración siempre es positiva. Ahora no es el momento de repartirse sillas.

¿Joan Mesquida es el Manuel Valls de Mallorca?

Yo no lo calificaría así porque cada uno tiene largas trayectorias. Sí que es verdad que en el partido socialista están surgiendo muchas voces que están alertando contra el nacionalismo. Uno de los que ha sido valiente y lo ha dicho ha sido Mesquida. Su papel ahora es el de agradecerle su valentía y que haya dado apoyo a la plataforma España Ciudadana.

Si fuera presidenta de la Generalitat, ¿qué relación tendría con el Govern de Armengol?

Yo intentaría tener la mejor relación posible con todas las comunidades, pero ya le digo que en ningún momento alentaría a la idea ficticia de los Països Catalans.

No cree en los 'Països Catalans', pero se reúnen en Mallorca los líderes de Cs de las islas, Cataluña y Valencia.

Sí, pero tiene una explicación. Somos tres comunidades donde el nacionalismo está cogiendo la lengua como su herramienta de comunicación y presentamos una ley para garantizar la igualdad de todos en el acceso a la función pública.