Gabriel Rufián: "Algunos jueces son ´La Manada´ con toga"

para participar en un coloquio soberanista de la

¿Ya se ha recuperado de su rifirrafe con Aznar?

Sí. No me afectó mucho. Cuando lo tienes en frente tomas conciencia del 'animal' político que es, del responsable de un enorme sufrimiento para mucha gente y del capo, no de un partido o un Gobierno, de un cartel.

¿Cuál es el futuro del procés?

La batalla por los derechos civiles continuará, ya que Pedro Sánchez solo ha practicado un cambio cosmético. No esperamos nada del PSOE, ni tampoco del PP y Ciudadanos que son de los más reaccionario de Europa, pero si que esperamos muchos de los votantes socialistas. El futuro es esperanzador con muchos jóvenes que cada vez más están con el procés. La pregunta que debe hacerse el independentismo es qué pasará si meten en la cárcel 20 años a Junqueras o al resto de presos.

Arrimadas asegura que en Balears se viven similitudes a Cataluña con el nacionalismo.

La señora 'Ibex Arrimadas' señala y alguien dispara. Ciudadanos son puro falangismo, son el Frente Nacional. Cuando vi a Rivera arrancado lazos amarillos comprendí que estaba acabado. Se creía aupado por los poderes fácticos y económicos y con la moción de censura y la aparición de Casado está desubicando.

¿Qué opinión le merece el chat privado de los jueces?

'La Manada' lleva toga. En este país hay jueces muy valientes, pero teniendo a miembros de la extrema derecha más reaccionaria juzgando nos lleva a las barbaridades que pasan en el Tribunal Supremo. Llanera no es un juez, es un militante de una causa.

¿Cuál será el papel de ERC en los presupuestos del Gobierno de Sánchez?

Ya dejamos claro que era esencial para nuestro apoyo que la Fiscalía General del Estado retire los cargos contra los presos políticos, pese a que siempre hemos estado a favor de cualquier presupuesto que dignifique la vida de la gente. Veo muy complicado apoyar unos presupuestos con nuestra gente en la cárcel. Al final Pedro Sánchez buscará algún acuerdo con Ciudadanos y el PP.

¿Cree que ERC en Balears se debe unir a Més para las elecciones autonómicas?

Oriol Junqueras siempre ha sido partidario de buscar alianzas y todo lo que sea hacer bloques ideológicos potentes y antirrepresivos de todo lo que nos está llegando desde Madrid, creo que es positivo.