¿Qué coche compro?

Transición tecnológica. Una decisión difícil porque el panorama no puede estar más enmarañado. El planeta pide a gritos no más vehículos y, en su defecto, optar por el eléctrico. La industria saca pecho por los nuevos diésel, demonizados por sus efectos en el calentamiento global y la salud y con los días contados en Balears

"Depende de cuáles son tus necesidades", responde a la gallega Andrés Vidal, conductor de diésel ahora "en campaña", bromea, y añade que es un "error" descartar tecnologías en alusión a la demonización del diésel, que estos días ha llegado a su máxima expresión con rotundas manifestaciones de las patronales del sector de la automoción para defender su continuidad ante la prohibición en Balears, a partir del 2025, de la circulación de vehículos diésel nuevos (podrán seguir circulando los existentes). La desinformación afecta a la opinión pública, subraya el director gerente de Autovidal, distribuidor de 12 marcas de vehículos.

La respuesta sobre qué coche comprarse depende de quién es el interlocutor. "Un eléctrico", dice Joan Groizard, que aporta su experiencia como propietario de uno y aconseja optar por adquirirlo mediante leasing o renting para afrontar su alto precio. El director general d´Energia i Canvi Climàtic asegura que la transición hacia el vehículo eléctrico "va a ser una realidad" y el plan del Govern es adelantarse en esta carrera de la mano del proyecto de ley de cambio climático y transición energética que pretenden unas islas 100% limpias en 2050. Groizard espera que la Administracion central "haga un esfuerzo" para poner en marcha un plan de ayudas para la renovación vehicular.

En la era de una transición energética que parece que nunca llega el imperativo es la movilidad sostenible más cuando el 35% de las emisiones de CO2 en la comunidad autónoma se deben al tráfico rodado, como apunta el proyecto de ley, pendiente de ramitación parlamentaria.

"La tecnología más eficiente y que menos contamina es la diésel", en contra de lo que el Govern, "intenta" trasladar a los ciudadanos. Eso sí -subraya Vidal-,"salvando, obviamente, el vehículo eléctrico, para el que en estos momentos no se dan las circunstancias para implantarlo de forma masiva.



Desinformación e impuestos

"Se está desinformando" a la población sobre el vehículo diésel porque hay "algún tipo de interés", dice Vidal y deja caer que el carburante devenga "muchos impuestos" y este sistema de propulsión consume menos. "Se confunde el diésel moderno, que contamina 10-15 veces menos, con el viejo y el foco hay que ponerlo en el parque viejísimo", que en España supera más de 12 años y 14 en Balears, asegura el empresario y tambien tira la pelota a las administraciones para que vuelvan a incentivar su renovación.

Groizard alude a cómo las ventas de diésel han ido bajando y saca a colación el escándalo del dieselgate. En este sentido, desde transportenviromenment.org se asegura que estos automóviles emiten más emisiones de cambio climático que los de gasolina, 3,65 toneladas de CO2, incrementado por su kilometraje más largo. Y apuntan a la alternativa de los híbridos de gasolina, con precio similar al diésel y una emisión de 20-25% menos de CO2.

Lo cierto es que Europa compra 7 de cada 10 automóviles y furgonetas diésel a nivel mundial, frente al 1% en EE UU y el 2% en China. Esta ´adicción´ europea responde, en parte, a que este combustible se grava entre un 10% y un 40% menos que la gasolina, según la organizacion ambientalista. Al respecto hay que tener en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha avanzado la subida del impuesto al diésel, trés céntimos por litro, aunque seguirá más barato que la gasolina.

Desde el Laboratori Interdisciplinar de Canvi Climàtic de la UIB, se subraya que además de las emisiones de un vehículo en los desplazamientos se tiene que tener en cuenta las que se producen al fabricarlo o cómo se genera el combustible, entre otros aspectos. Por ello, su subdirector, Pau de Vílchez, insiste en la opción del transporte público, cambiar el modelo de movilidad apostando por ir a pie, en bici o patinete eléctrico y, si es necesario el vehículo privado, elegir el eléctrico alimentado con energía renovable.

Groizard alude también a que en 2012 la OMS catalogó el diésel como cancerígeno. Así desde la comunidad científica se insiste en la prioridad de reducir la contaminación de estos motores que provocan iritación de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones.

Es decir, el vehículo eléctrico es el fin, pero el camino aún no está abonado para su implantación por dificultades para su carga o autonomía en largas distancias, además de que "el ciudadano aún no está preparado para organizar su vida en torno a su coche; es una herramienta que nos tiene que facilitar la vida y no complicárnosla", opina Andrés Vidal.

Al respecto, el representante del Govern destaca que Balears es la comunidad con más puntos de recarga eléctrica por habitante, alrededor de 300, por ejemplo en centros comerciales y el objetivo es "ponernos al nivel de Noruega". Además, se destinarán 10 millones de euros de la ecotasa en los próximos cinco años para dotar a las islas con 1.000 puntos en 2025 y tener el 100% del parque móvil descarbonizado en 2050.

Vidal cuestiona los puntos de recarga. "Quiero verlos y que funcionen, hoy en día la mitad no lo hacen", y echa en falta contar con la tecnología para que se carguen de forma rápida pues ahora es insuficiente, además de que hace falta más autonomía (300-400 kilómetros), arguye el empresario del sector automotriz "Todos estos condicionantes hoy no se dan" en el archipiélago.

Desde el punto de vista del distribuidor se ha de optar por un modelo diésel moderno, que contamina menos que el de gasolina, dice Vidal. "Si solo pensara en vender más", apoyaría el proyecto del Govern porque persigue en un corto espacio de tiempo renovar el parque balear". "Siete años es un plazo de tiempo, corto, irreal y que genera tensiones económicas innecesarias a la población". Por su parte, Groizard asegura que para evitar "problemas sociales" solo se prohibirán las ventas de diésel nuevos.

Mientras, las ventas están creciendo en Balears y giran del vehículo diésel al de gasolina. Es tal la evolución tecnológica que puede ser que en una década baje tanto el consumo que el "problema medioambiental deje de serlo", barrunta el empresario distribuidor. "No es una utopía", pues un vehículo que consumía 10 litros hace 10 años hoy ha bajado a 3 litros. El futuro lo imagina con la convivencia de todas las tecnologías. "Al diésel le queda mucho recorrido, la gasolina es muy buena opción, y el eléctrico también, en función de las necesidades. Según los precios, el eléctrico es el más caro, seguido del híbrido, el diésel y el gasolina, estos dos últimos con pequeña diferencia.

¿Mejor momento para comprar un coche? "Quiero romper los tópicos", no hay diferencias según la época del año y las "ofertas son agresivas".