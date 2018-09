Un concurso "viciado" para el transporte regular

El anuncio de la conselleria de Movilidad respecto a la necesidad de reiniciar todo el proceso de adjudicación de las nuevas concesiones del transporte regular por carretera no ha hecho gracia a la patronal del sector, aunque no pone en duda que no exista margen para actuar de otra manera, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales invalidara una de las cláusulas del pliego de condiciones

El gerente de la citada federación empresarial, Salvador Servera, ha anunciado que esta organización analizará, en su junta directiva, si alguna empresa del sector sale perjudicada. En este sentido, recordó que las que aspiran a hacerse con alguna concesión han realizado inversiones para elaborar sus propuestas que van a tardar más en recuperar si resultan seleccionadas.

El problema principal es, según esta organización, que ahora los aspirantes disponen de una información que inicialmente no debían de tener, de ahí la percepción de que el concurso queda 'viciado', aunque eso no supone que deba de quedar invalidado en la nueva convocatoria.

En concreto, se señala que ahora los aspirantes saben quienes son las empresas con las que compiten, y el reinicio del proceso les permite modificar la oferta que habían hecho anteriormente, e incluso se apunta la posibilidad de que aparezcan nuevos transportistas que aspiren a una concesión que no figuraron en la primera convocatoria, al disponer de más tiempo para elaborar su propuesta.

El conseller de Movilidad, Marc Pons, reconoce que esas consideraciones son ciertas, pero afirma que no le ha quedado más remedio que reiniciar el proceso de adjudicación para mantenerse dentro de la legalidad.