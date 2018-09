Arrimadas: "Si el PSOE sigue haciendo seguidismo del independentismo, la situación será muy complicada"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas , está en Palma hoy para denunciar, junto a Xavier Pericay y el diputado Valenciano Toni Cantó, las barreras lingüísticas que impone el Govern con el requisito de catalán. Para arrimadas, en Balears se están "viendo muchas similitudes con lo que ocurre ahora en Balears con lo que ocurría en Cataluña hace unos años y si el PSOE sigue haciendo seguidismo del procés independentista, la situación puede ser muy complicada".

Arrimadas explica en esta entrevista con Diario de Mallorca, que se publicará este domingo en la edición impresa, que siempre tiene que ir con escolta debido a la "evidente situación de tensión social que hay en Cataluña". "Pero el indicador no soy yo, sino las disputas entre familias en pueblos y ciudades, grupos de amigos y mucha gente que tiene miedo a decir su opinión. Discrepar del nacionalismo tiene un precio en Cataluña", añade.

Sobre el 155 y el encarcelamiento de dirigentes políticos considera que no ha ayudado a agigantar el proceso independentista. Considera que los soberanistas "siempre hace victimismo, pero cuando han echado de las instituciones a la mitad de catalanes o han cogido los datos personales de millones de personas sin consultar, es evidente que tiene que haber consecuencias y lo que no se puede hacer es mirar para otro lado como está haciendo Pedro Sánchez". "El apaciguamiento y no hacer nada no funciona contra el independentismo", sentencia Arrimadas.

Reclama que alta inspección del Estado debería tomar medidas y realizar un función de control sobre "el adoctrinamiento ideológico y lingüístico que hay en Cataluña". Relata que el Gobierno central tiene un informe sobre el adoctrinamiento en las aulas "y lo han escondido en un cajón".

Arrimadas defendió a su jefe, Albert Rivera, a la hora de hablar de cambios en los currículums y las polémicas con los másteres y doctorados: "Hay que diferenciar entre los que les han regalado un máster y un doctorado sin ir a clase y los que han dicho que tienen una titulación que no tienen. Lo primero es fraude y corrupción, lo segundo no. Albert Rivera siempre ha dicho que tiene una licenciatura en ESADE y no es cierto que su curriculum se haya reducido.