El GOB exige al Consell la paralización de todos los proyectos de carreteras

A las exigencias de paralización inmediata de la carretera de Llucmajor Campos por parte del GOB, hoy los ecologistas han dado un paso más instando al Consell que paralice todos los proyectos viarios que tiene en marcha la institución insular a la espera del Plan de Movilidad que está redactando el Govern. Se centran de forma especial en rondas de circunvalación en varios municipios que denuncian "consumen un gran volumen de suelo rústico"."El presidente del Consell, Miquel Ensenyat , debe rectificar la ejecución de más carreteras del viejo modelo si quiere ser coherente con el discurso de las siglas del partido que lidera", han apuntado desde la organización ecologista. Esta exigencia se produce en plena polémica y tras el enfrentamientos entre los ecologistas y Ensenyat por la carretera de Llucmajor y donde Més tuvo que salir al paso emitiendo un comunicado para calmar los ánimos y frenar la crisis interna del partido.El GOB ha presentado alegaciones a las carreteras de s'Alqueria Blanca Campanet y de Artà , al considerar que son nuevas carreteras de gran tamaño dentro de suelo rústico, "alejadas del núcleo urbano", que "responden a un modelo obsoleto que condiciona las mejoras de movilidad". Según la entidad ecologista: "Este modelo incentiva "más tráfico de coches, más consumo y fragmentación del territorio y más pérdida de suelo. Estas nuevas carreteras de 20 metros con velocidades de 80 kilómetros a la hora no se justifican en absoluto si se tiene en cuenta esta visión integral y sobre todo no se justifican por el impacto crítico que tienen sobre el territorio", han apuntado desde el GOB.Los ecologistas instan al Consell a ser coherentes con lo que predican y esperen a ejecutar más carreteras a que se apruebe e l Plan de Movilidad del Govern : "Sí verdaderamente se está por el ecologismo, se deben parar estos nuevos proyectos que no son más que ejemplos evidentes de incoherencia política entre palabras y hechos", apostillan los ecologistas.