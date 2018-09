Podemos dispara contra PSIB y Més pese a destacar los logros del Pacto

Podemos volvió a pronunciar ayer un discurso entre la satisfacción y la crítica a sus socios de Pacto, PSIB y Més. Pese a que el portavoz de los podemitas, Alberto Jarabo, centró su discurso en destacar los logros de los partidos de izquierda, no pudo evitar deslizar críticas -algunas más explícitas que otras- a sus aliados de Pacto. Por un lado, Jarabo acusó al PSIB de maniobrar para que el Govern controle la Oficina Anticorrupción; por otro, metió el dedo en la yaga de la crisis entre los grupos ecologistas Terraferida y GOB con Més, rechazando las críticas vertidas contra estas entidades por el candidato de los ecosoberanistas, Miquel Ensenyat.

El dardo contra el PSIB fue nítido y directo. Con nombres y apellidos. "La diputada [María José] Camps y el señor [Vicenç] Thomàs han hecho un trabajazo para enmendar la Oficina Anticorrupción. Espero que hayan tenido descanso después de redactar más de 100 enmiendas al reglamento del señor Far", ironizó Jarabo, que les acusó de "no estar facilitando la puesta en marcha de la Oficina". A continuación, les animó a reconocer que "este trabajo no siempre se ha hecho pensando en la máxima autonomía e independencia de la Oficina Anticorrupción respecto al Govern". "No hemos de facilitar que sea el Govern quien controle la Oficina, sino que la Oficina debe tener todas las herramientas posibles para controlar nuestras administraciones", defendió el portavoz de Podemos desde la tribuna.

El dardo a Més fue más sutil. En plena crisis en las filas ecosoberanistas por las críticas del presidente del Consell, Miquel Ensenyat, a Terraferida y GOB, Jarabo deslizó que las organizaciones ecologistas "no merecen ninguna crítica" y que "hay que agradecerles su esfuerzo y su exigencia".

Más allá de estas críticas, Jarabo, que acabó su intervención garantizando la continuidad del Pacto, dijo que "no se puede justificar el número de barracones en que ya estuvieran ahí" con el PP, lamentó que al conseller Marc Pons "le está costando desarrollar el reglamento de la ley de Vivienda" y preguntó a la presidenta Francina Armengol "qué oscuros intereses" están frenando la regulación del todo incluido, de los rent a car o nuevos impuestos verdes.