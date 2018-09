Diez razones para no tomarse en serio a Biel Company

Bienvenido Mister Welcome, candidato del Pacto para el PP.

01: Porque Company ha gobernado durante más tiempo que Armengol.

Tras el discurso de acción de gracias de, ahora esquinada al centroderecha, el candidato del PP debía presentar las propuestas de la ultraderecha moderada o razonable hacia la que ha derivado su partido bajo la batuta de Aznar. Intentó añadir a la receta unos granos de gracia y salero, pero van contra su naturaleza. Aquí van diez de las doscientas razones para no tomarse en serio a



En el currículum de Company no hay másters, pero sí cuatro años de conseller de aguas fecales, de la posidonia y de la langosta en Cabrera. Ayer le recriminó a Vicenç Vidal que cobrara el mismo sueldo que percibía el presidente del PP, como miembro del Govern de José Ramón Bauzá, y que sigue ingresando como diputado de dudosas prestaciones. Al remontarse a Asaja, y aun aceptando que la izquierda debería trabajar gratis, nadie puede igualar a este apóstol de la iniciativa privada en la percepción de fondos públicos.

02: Porque Company da miedo.



Cada vez que habla Company, se asustan los cargos del PP, y los otros partidos se frotan las manos. Lo cual es injusto, porque su discurso debería asustar por igual a todas las formaciones. Sembró el pánico entre los votantes, que rebajaron de 35 a 20 los diputados populares después de un Govern y unas listas con el actual líder. Hoy firmaría quedarse con quince, y haría bien.

03: Porque se cree gracioso.



"Hemos tenido que aguantar cosas que no son aguantadoras" es la idea que tiene Company de una sentencia ocurrente. Se expresa además con un trasfondo de violencia, a Vicenç Vidal convendría ponerle guardaespaldas cuando el presidente del PP se dirige contra él desde la tribuna.

04: Porque le obligan a presentar una imagen falsificada de sí mismo.



La reiterativa Armengol habló doce veces de una comunidad "amable", sin duda el adjetivo que nadie escogería para definir el verano actual. Se equivocan quienes desean transformar al brutal Company en un candidato paisajístico, de tono monocorde, noqueado. Los colmillos no pueden transformarse en ironía.

05: Porque transforma los errores del Pacto en éxitos.



Primero acusa a Armengol de que "los tiene calladitos", en relación a Més y Podemos. Al párrafo siguiente, le suelta que "un partido con la solera del PSOE no debería caer en manos de estos recién llegados". Una cosa y la contraria, dos alabanzas para la presidenta, un Pacto reforzado. Enhorabuena. No es raro que un Alberto Jarabo abducido califique a continuación de "espectacular", en serio, el REB inexistente de la presidenta.

06: Porque Company es el candidato del Pacto de Progreso para el PP.



Al Pacto ya le tocó la lotería en 2015 con Bauzá, ahora repite billete ganador con un enemigo ideal. El eslogan del PSOE y afiliados será "Si quieres votar a la izquierda, escucha a Company". Ni los populares se toman en serio a su líder.

07: Porque ofende.



Y no solo a la inteligencia. Utiliza desde la tribuna el hoy despreciable "se pilla antes a un mentiroso que a un cojo". Se rasga las vestiduras farisaicas con el "pancatalanismo", cuando corrió a defender el regionalismo casi nacionalista en un programa de Mònica Terribas, donde abominó del TIL.

08: Porque desde la presidencia no ha mejorado las opciones de su partido.



No es "el tercer Pacto contra el PP", porque los populares a las órdenes de Company han actuado de comparsas, sin la mínima opción durante la legislatura. Y porque Armengol ejerció de portavoz de la patronal turística, y le robó medio discurso a Bienvenido Mister Welcome. El reproche de que "usted seguirá expandiendo la imagen de que sobran turistas" no le encajaba a la presidenta, que ha repudiado el ecologismo con más energía que Miquel Ensenyat.

09: Porque es el primer candidato del PP que no puede conquistar el Consolat en solitario.



Gabriel Cañellas, Jaume Matas y Bauzá consiguieron mayorías absolutas por sí solos. Company es el primer candidato del PP que no puede lograr esta gesta. Ni siquiera tiene garantizada la primera plaza que no victoria en el recuento electoral, y necesitará pactar con grupos que sumen más escaños que los populares. "Si nos dan la confianza", presume en hueco. Puede conseguir que algún votante de izquierdas deje de apoyar a Armengol, le costará mucho más arrastrar un sufragio a su redil.

10: Porque el único líder a la derecha es Jaume Font.



Encima, el PP no puede soñar con gobernar sin el líder del PI. De ahí las constantes invocaciones de Company a Font ayer, bajo el tono amenazante de "sé lo que hiciste en mi conselleria". El líder de broma de los populares inspira la línea de Eugenio trasladada a votantes de derechas en apuros. "Vale, pero ¿hay alguien más?"