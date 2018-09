Podemos lanza dardos al PSIB por la Oficina Anticorrupción y a Més por las críticas al GOB

Podemos ha vuelto a pronunciar un discurso entre laal Govern. Barracones o vivienda han sido los temas en los que más exigente ha sido el socio externo del Ejecutivo. Sin embargo, más allá de ello, el portavoz del partido deen Baleares, Alberto Jarabo , ha aprovechado su intervención en el debate de la comunidad para. Ha sido explícito ala la puesta en marcha de la Oficina Anticorrupción y más sútil, ha aprovechado las críticas del líder de Més, Miquel Ensenyat a los grupos ecologistas Terraferida y GOB, apuntando, sin mencionar a los ecosoberanistas, que "no se merecen ninguna crítica".

"Sabemos bien que los barracones ya estaban aquí cuando empezó este Govern, pero no podemos tener los mismos valores que el PP y por eso no podemos justificar que el Plan de Infraestructuras no haya sido eficaz", ha señalado Jarabo durante su discurso, señalando que "conociendo el ciclo de crecimiento demográfico que afectaba a Baleares, la planificación era una necesidad urgente". En el terreno educativo, el portavoz de Podemos también ha celebrado los 6 millones acordados entre su partido y el Govern para destinar en los presupuestos 6 millones a la educación de 0 a 3 años, si bien ha apuntado a la necesidad de un millón más que reclamarán a través de una enmienda a las cuentas.

Otra de las críticas al Govern por parte de Podemos ha sido sobre el desarrollo de la Ley de Vivienda aprobada la última primavera. "Nos alegramos que el Govern saque pecho de esas medidas, pero ahora parece que al conseller Marc Pons le está costando desarrollar todos los reglamentos necesarios para hacer efectiva la Ley y el derecho a la Vivienda", ha puesto sobre la mesa Jarabo, que ha reclamado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, "acelerar la puesta en marcha de la ley, porque desde el Govern se dote a la Oficina de Vivienda Vacía con oficinas, recursos y dotación de personal suficiente".



Dardos a sus socios

Por otra parte, ha aprovechado para lanzar un dardo al PSIB acusándole de "no estar facilitanto la puesta en marcha de la Oficina Anticorrupción". "La diputada Camps y el señor Thomàs han hecho un trabajazo para enmendar la Oficina. Espero que hayan tenido descansado después de redactar más de 100 enmiendas al reglamento del señor Far", ha ironizado Jarabo, que les ha animado a reconocer que "este trabajo no siempre se ha hecho pensando en la máxima autonomía e independencia de la Oficina Anticorrupción respecto al Govern". "No hemos de facilitar que sea el Govern quien controle la Oficina, sino que la Oficina debe tener todas las herramientas posibles para controlar nuestras administraciones", ha defendido el portavoz de Podemos.

Otro dardo se lo ha lanzado a Més. El portavoz de Podemos ha aprovechado la crisis de los ecosoberanistas con las organizaciones ecologistas. Después de que el candidato de Més al Govern y presidente del Consell, Miquel Ensenyat, acusará a Terraferida y GOB de "estar de vacaciones cuando gobierna el PP" en respuesta a su petición de dimisión, Jarabo ha señalado hoy que "hay que agradecer a las entidades ecologistas sus exigencias señalándonos el problema [de la movilidad]" y que "no merecen ninguna crítica".