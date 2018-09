Los funcionarios del juzgado protestan por la rotura del aire acondicionado

Más de, entre los que había también jueces y fiscales, se han concentrado esta mañana a las puertas depara protestar por las altas temperaturas que sufren en el edificio como consecuencia de la avería del sistema de aire acondicionado.

Hoy es el tercer día que no funciona el sistema de refrigeración, debido a que se ha terminado el periodo de alquiler de unos aparatos que han permitido que el sistema de climatización funcionara durante el verano, es decir, durante los meses más calurosos del año.

Los funcionarios han asegurado que hay momentos en los que "no se puede estar en el edificio" y que la situación en estos momentos es "insoportable". El sindicato CSIF, mayoritario en la administración de Justicia, alertaba ayer que si la situación durante varios días más, sufriendo los trabajadores públicos la consecuencia de las altas temperaturas, se podrían producir problemas de salud.

Los funcionarios aseguran que no solo ellos se ven obligados a trabajar durante toda la jornada a altas temperaturas, sino que esta situación de calor insoportable también la padecen los ciudadanos y los profesionales que tienen que acudir a realizar gestiones al juzgado. Denuncian la falta de previsión de los responsables del Ministerio de Justica que solo habían previsto el alquiler de este aparato hasta finales de este mes, cuando todavía se viven temperaturas muy altas. Las protestas de los funcionaros del juzgado están scundadas por los jueces y fiscales, dado que la avería en el sistema de refrigeración afecta a las oficinas y despachos del edificio. Los funcionarios públicos no descartan próximas protestas si no se encuentra una solución inmediata y se repara el sistema de refrigeración del edificio judicial.