Company fija el "fracaso del tercer Pacto" en los vertidos y los barracones

El presidente del PP balear, Biel Company , ha abandonado este año su tono contenido del año pasado en su cara a cara con la presidenta del Govern, Francina Armengol . Company ha arrancado hoy el turno de réplicas a l discurso de ayer de Francina Armengol, cargando con dureza contra la gestión del Govern. Los, los 116 barracones en el inicio de curso y el " caos circulatorio ", son los ejemplos que ha puesto el presidente del PP balear para afirmar que "la tercera versión del Pacto de izquierdas contra el PP ha sido un nuevo fracaso".

"Usted ayer habló de educación y yo también quiero hablar hoy de educación, de la cifra récord de barracones, 116, más que nunca", ha sido uno de los primeros temas que ha abordado el líder popular, señalando que la cifra queda "muy lejos de los 33 que prometió" el Govern. Sobre Educación, Company también ha señalado que Baleares lidera el ranking en fracaso y abandono escolar y ha reprochado a Armengol que "la nula apuesta del Govern para el aprendizaje en lenguas extranjeras". Company ha proseguido lamentando que después de "1.300 días de legislatura desconocemos el plan antisahucios que debía tener listo en los 100 primeros días" y criticando la demora en la remodelación de Son Dureta: "Hace tres años que lleva diciendo que lo demolerá, pero a este paso se caerá solo".

La movilidad y el "caos circulatorio" ha sido otro de los aspectos en los que se ha centrado el líder de la oposición: "No me diga que no es guapo estar parado en la vía de Cintura de Palma leyendo un cartel que dice que la carretera de Formentor está cerrada. Es una fantástica metáfora de sus soluciones en movilidad", ha ironizado el líder popular. Que también ha cargado contra la prohibición prevista para los coches diésel y gasolina prevista en la nueva ley de Cambio Climático: "En 2025 no habrá coches diésel, en 2035 no habrá gasolina. Nos quedará ir en carro", ha bromeado.

Los vertidos de aguas fecales en las playas han sido otro de los temas que ha destacado Company, preguntando a la presidenta "¿con qué cara piden a los turistas que paguen la ecotasa, un supuesto impuesto medioambiental, mientras tienen la playa de delante de su hotel cerrada porque apesta y porque es peligroso para la salud nadar en ella?". Company ha rascado en los escándalos del Govern de la legislatura como el caso del laboratorio del alto cargo de Podemos, Daniel Bachiller; las dimisiones por el caso Contratos o el relevo de Biel Barceló por su viaje a Punta Cana. El líder popular ha insinuado que fue Armengol quien filtró esas informaciones para perjudicar a sus socios

En su respuesta, Armengol, que ha asegurado que "ahora estamos infinitamente mejor que en 2015, ha replicado que el PP no puede hablar de Educación "cuando sacaron 100.000 personas a la calle la pasada legislatura". "El PP tiene cero credibilidad para hablar de Educación", ha señalado la presidenta para contestar a las críticas por los barracones asegurando que se ha actuado en un 80 por ciento de los centros y ha enumerado los diferentes proyectos de nuevos centros educativos ya en marcha. Especialmente dura ha sido la presidenta al responder sobre Vivienda: "Señor Company, yo de usted, sobre Vivienda cerraría la boquita", le ha espetado, asegurando que, como conseller la pasada legislatura, "se convirtió en el único conseller con un saldo negativo de -2 en vivienda pública. No sólo no hizo nada sino que vendió solares para que se hicieran hoteles".

Sobre los vertidos la presidenta ha asegurado que le "sabe mal", pero ha contraatacado a Company, asegurando que durante la pasada legislatura hubo 230 vertidos en las playas. Armengol también ha rechazado las críticas en movilidad, apelando a que "ahora tenemos 1'1 millones más de usuarios del transporte público que los que tenían ustedes" y reprochando al líder del PP "haber renunciado al proyecto del tren de Llevant" como conseller.



"La están ninguneando con el REB"

Por otra parte, Company ha abordado el anuncio de ayer de la presidenta de que en noviembre habrá acuerdo sobre el REB. El líder de la oposición ha descrito "un cambio de personalidad política" por parte de Armengol "desde que Sánchez ha llegado a la Moncloa". "Hoy Madrid ya no nos mata. Al contrario, usted agacha la cabeza constantemente", ha criticado el popular: "Le dicen que no habrá nuevo sistema de financiación y se muestra comprensiva; la ningunean con el REB y usted calla", ha espetado Company a la presidenta del Govern, a quien no obstante le ha asegurado que "el PP mantendrá su apoyo en esta negociación" pero que "estará vigilante".

"Desde que hay un nuevo Gobierno en España me da la sensación que ha cambiado su tono", le ha replicado Armengol a Company por su parte, señalando que "ahora hace política de partido" y pidiéndole "seguir unidos".

Company ha aprovechado su última intevención para hacer varias promesas en vistas a una hipotética llegada del PP al Govern después de las próximas elecciones: para evitar vertidos, Company ha anunciado un inversión anual de 30 millones en infraestructuras de depuración de aguas; y ha prometido que eliminará la totalidad de los barracones, que subvencionará el transporte escolar, ahora sólo previsto para colegios públicos, para los alumnos de la concertada y que reducirá un 50 por ciento el coste del billete del transporte público para los usuarios.