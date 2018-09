El PP ha visto a una presidenta "sin ideas y un discurso que confirma su fracaso en la gestión"

(El Pi) ha hecho hincapié en que el día uno de enero(C´S) califica el discurso de Armengol de

Margalida Prohens, portavoz del PP, ha calificado el discurso de la presidenta del Govern del de una Francina Armengol "agotada, sin ideas y que confirma su fracaso en la gestión de este Govern". Prohens ha afirmado que a la presidenta se le han traspapelado las hojas de su discurso y por ello ha repetido "hasta en tres ocasiones los mismos logros y anuncios que hace tres años".

La popular ha recordado que después de tres años y medio de legislatura "todo está por hacer" y ha acusado a Armengol de "compiar nuestra reforma laboral y ampliarla en algunos aspectos, lo que demuestra la falta de ideas de una presidenta agotada". Prohens también se ha referido a que Armengol "no tiene ningún peso en Madrid y ello conlleva que no tengamos un nuevo REB". Asimismo, ha censurado que Armengol hable de la nueva cultura del agua, cuando "todos sabemos como están las depuradoras y los vertidos en las playas".

El portavoz de El Pi, Jaume Font, ha empezado su valoración del discurso de Francina Armengol apuntado: "El día uno de enero no tendremos un nuevo REB y ello demuestra que Pedro Sánchez no piensa hacer nada para Balears". El regionalista ha calificado la intervención de la presidenta como un "discurso de investidura, no un discurso del último año de mandato, ya que ni en temas de vivienda ni en transporte público se ha hecho prácticamente nada". Font se ha mostrado a favor de los anuncios de la presidenta en temas de copago farmacéutico o el hospital de Felanitx y ha recordado que, pese a los anuncios de futuro de Armengol, "hay sectores que no ven el futuro tan bueno".

El portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, también ha puesto de manifiesto que la presidenta se ha "entrado en una especie de bucle" con los papeles al leer varias veces los mismos párrafos. Pericay considera el discurso de la presidenta "es electoralista por los muchos anuncios sin concretar temas importantes cono el REB". Ha criticado a Armengol porque "le ha faltado autocrítica".

Podemos y Més, en líneas generales han valorado de forma positiva la intervención de Armengol y lo han asumido como suyo.