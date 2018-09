Un juez belga rechaza la entrega de Valtonyc al primar la libertad de expresión

Unrechazó ayer la, más conocido comoy condenado en febrero por el Tribunal Supremo español a. El magistrado sostiene que esos tres delitos no están tipificados en el Código Penal belga y prima la libertad de expresión de Valtonyc , que huyó de España en mayo para eludir su ingreso en prisión. La fiscalía de Gante anunció queante un tribunal de apelación.

Valtonyc, defendido por Simón Beckaert y Gonzalo Boye, ganó ayer su primera batalla y consiguió dejar en mal lugar a la Justicia española, especialmente al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional, que lo declararon culpable de apología del terrorismo y humillación a las víctimas del mismo, calumnias e injurias al anterior jefe del Estado, el rey Juan Carlos, y amenazas de muerte a Jorge Campos, líder del partido Actúa Baleares. Todos esos delitos los cometió a través de las letras de sus canciones.

No ha cometido terrorismo



La defensa del músico ha consistido en negar que él hubiera cometido terrorismo, como figuraba en la euroorden cursada por la Audiencia Nacional y desestimada ayer; acusar a los tribunales españoles de vulnerar su libertad de expresión y en rechazar que se diera la doble incriminación, esto es que los delitos estuvieran tipificados en España y Bélgica.

"El juez rechaza la extradición en una resolución muy motivada, imaginamos que el fiscal belga la va a recurrir, pero el juez entiende que esto es libertad de expresión y que ninguna de esas frases de sus canciones tenían contenido criminal", afirmó Boye por la mañana y a la salida del tribunal de Gante, encargado del caso.

"Finalmente nos han dado la razón, creo que es un gran día", dijo Boye, y consideró que si la Justicia española "aplicara estándares democráticos" no se hubiera producido "esta situación bochornosa". El abogado Simón Beckaert explicó que "el juez ha denegado la extradición y ha descartado las tres condenas. No hay enaltecimiento del terrorismo según la legislación belga; tampoco hay injurias a la corona ni amenazas por lo que no hay lugar para la extradición".

La fiscalía de Gante reaccionó con rapidez y horas después anunció un recurso ante un tribunal superior. España no es parte en este proceso y es representada por la fiscalía. Una portavoz de la fiscalía aseguró que el ministerio público recurrirá "próximamente" la decisión del magistrado por lo que el caso de Valtonyc pasará a un tribunal de apelación, en el cual deberá convocarse una vista en las próximas dos semanas para que el juez competente estudie el caso y tome una decisión en los 15 días siguientes.

Por su parte, el Ministerio de Justicia no tiene previsto realizar ninguna actuación frente a las autoridades belgas por la negativa de un tribunal de Gante de entregar al rapero de sa Pobla.