El IB-Salut se suma a una campaña para promover el acceso universal a los medicamentos

Hoy tendrá lugar, a última hora de esta tarde en la sede del Institut Menorquí d´Estudis de Maó, el acto de firma de adhesión del, una iniciativa impulsada por varias organizaciones de la sociedad civil preocupadas por los altos precios de los medicamentos, la opacidad de las negociaciones y el acceso de las innovaciones al paciente.

En la misma participan organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales y asociaciones científico-profesionales, que reclaman una reforma del sistema de innovación de los medicamentos para que se garantice el derecho a la salud y el acceso de la ciudadanía a los fármacos a un precio asequible. Se reivindica garantizar la transparencia en todo el sistema de investigación, autorización, fijación de precios y acceso a los medicamentos. Con atención especial a los conflictos de interés de las personas que intervienen en la regulación y el precio de los medicamentos.

Y se plantea alternativas para que el desarrollo de la innovación en salud, no dependa solo de las patentes ni de los derechos de propiedad como incentivos a la investigación y el modelo de negocio.

Desde l´Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Illes Balears (ADSP-IB) se han congratulado, mediante un comunicado, del compromiso del IB-Salut con esta iniciativa. La adhesión del Servei de Salut a los principios de NO ES SANO, abre un camino para avanzar en temas tan importantes como la transparencia, el tratamiento de los conflictos de interés y las alternativas de I+D en Balears, resalta la Associació, organismo en el que participan organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales y asociaciones científico-profesionales.

Actualmente, la ADSP-IB está elaborando proyectos para orientar medidas de mejora en tres áreas:

1) Precios de medicamentos y gasto farmacéutico.

2) Evaluación y uso racional.

3) Docencia y Formación a los profesionales independiente de la industria farmacéutica.

La Associació recuerda que los elevados precios de los medicamentos y el importante gasto destinado a cubrir los productos farmacéuticos, es un tema preocupante en nuestro sistema de salud. En Balears, el gasto público en farmacia y productos sanitarios se incrementó entre 2014 y 2017, un 21,4 %.

El gasto global se estima superará los 500 millones de € al finalizar el presente año 2018, con un aumento de casi 50 millones de € adicionales respecto a 2017 (+ 10,6 % en el primer semestre). Este gasto absorbe buena parte de los recursos necesarios para otras áreas del IB-Salut. (por ejemplo, el aumento de 50 millones € en medicamentos por si solo, supera ampliamente el presupuesto total anual del capítulo de inversiones del IB-Salut, que es de 34 millones de € en 2018). Con la firma de esta tarde-noche, el IB-Salut se convertirá en el primer organismo público que se suma a esta iniciativa.