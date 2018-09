Casado denuncia la "humillación" de Bélgica a España al negarse a extraditar a Valtonyc

"A lo mejor me replanteo lo que es la euroorden o el espacio Schengen", afirma el presidente del PP

"A España se le está humillando en Bélgica, que se diga que una sentencia firme no se puede cumplir me preocupa muchísimo", ha asegurado Casado sobre la decisión de un tribunal de Bruselas, a lo que ha añadido: "A lo mejor me replanteo lo que es la euroorden o el espacio Schengen".

En declaraciones a COPE, ha explicado que ese acuerdo europeo se basa en la confianza mutua, de ahí que se hayan quitado las fronteras internas en la UE. "Dejas la puerta de casa abierta porque sabes que si se te escapan los niños el vecino te los va a devolver", ha apuntado, "resulta que Bélgica se ha convertido en un refugio de secesionistas y de enaltecedores del terrorismo nos enmienda la plana".

Ante esta situación, Casado ha reclamado un papel más activo del Gobierno, criticando que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no haya llamado a consultas al embajador belga por este asunto. "En lugar de eso, dice que Cataluña es una nación y que ojalá los presos estuvieran libres", ha criticado, pidiendo que el Ejecutivo "ponga orden" en Europa ante lo considera un ninguneo a las autoridades españolas.

La Justicia belga rechazó este lunes la orden europea de detención y entrega (OEDE) cursada contra el rapero mallorquín Josep Miguel Arenas, conocido artísticamente como Valtonyc, al considerar que ninguno de los hechos por los que le reclama la Justicia española constituyen delito en Bélgica.