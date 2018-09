El último debate: La hora de hacer balance

Los logros

La presidenta del, pronunciará mañana su tercer y último discurso de política general de la legislatura. Una intervención en que, a 2le tocará hacer balance de lo que ha dado de sí esta legislatura y que, de cierto modo, supondrá el pistoletazo de salida a la precampaña. La llegada de, la demora del(REB), el inicio de curso cono un verano de playas cerradas por vertidos fecales prometen dejar en segundo plano las, que en los anteriores debates de política general marcaron los dardos de la oposición.

Las leyes más verdes, inversión en vivienda y las tasas de la UIB

En su último debate, Armengol no olvidará algunas de las consignas que ha ido repitiendo desde el inicio de legislatura, siempre contraponiéndose al expresidente José Ramón Bauzá: la "recuperación de derechos", la contratación de profesores y de médicos, las convocatorias de oposiciones, que se trata un Govern que diáloga y que no impone, que se sentó con la comunidad educativa, la puesta en marcha la renta social y los planes contra la precariedad.

Sin embargo, este año añadirá avances del último año con los que contestará algunas de las críticas de la legislatura: pondrá en valor la aprobación de la Ley de Vivienda, así como la puesta en marcha del plan de nuevos pisos sociales, como respuesta al problema de acceso a la vivienda.

Para poner el acento verde y contrarrestar las duras críticas del ecologismo, destacará la aprobación del decreto que protege la posidonia y que ya estén en tramitación las ambiciosas leyes de Cambio Climático y de Residuos.

Para anticiparse a la oposición, dará cuenta de la inversión en colegios e infraestructuras educativas, así como la rebaja de tasas para los estudiantes de la UIB.



Los deberes

Los barracones, los vertidos, el todo incluido y la movilidad

Precisamente, uno de los temas en que deberá preparar una buena defensa la presidenta será en que haya habido más barracones en este inicio de curso –116– que a principio de legislatura -algo que le critican hasta sus socios de Podemos. Otra de las cuestiones que deberá explicar con eso de que "preocupa y ocupa" al Govern serán los problemas que han originado los vertidos de aguas fecales este verano en las playas de Balears. La oposición también cuestionará la política de transporte público, con un Plan de Movilidad que no ha llegado hasta la fecha, lo que el Pi aprovechará para reprochar que la legislatura acabe sin una regulación de los rent a car. Los regionalistas también denunciarán la falta de regulación del todo incluido, mientras PP y Ciudadanos responsabilizarán a la presidenta de los actos contra el turismo este verano en Palma.



Anuncios

Avances en el REB o en la gratuidad del parking de Son Espases

El PP se ha encargado de poner presión a la presidenta, augurando para su discurso el anuncio del nuevo REB. Con la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, la semana pasada negociando en Madrid, la presidenta podría anunciar algún avance. Después de que el PSIB asegurara la semana pasada que el parking de Son Espases sería gratuito en enero, Armengol podría hacer también un anuncio en este sentido, informando de un acuerdo con la concesionaria. Podría anunciar los 1.000 millones en Educación en los presupuestos, así como nuevas deducciones fiscales, como ya hizo el año pasado, para desactivar las demandas de la oposición de bajar los impuestos en el archipiélago para rebajar la presión fiscal. Mientras en su primer discurso de política general el gran anuncio fue la rehabilitación de Son Dureta, en su segundo discurso fue más conservadora. En este podría sacarse un as de la manga con el que dar un golpe de efecto a la recta final de legislatura.



Gobierno de Sánchez

Primer debate sin 'Madrid me mata' y munición para el PP

Si una cosa diferenciará este debate de política general de los dos anteriores es la presencia de Pedro Sánchez en la Moncloa. El cambio de Gobierno en Madrid a raíz de la moción de censura se colará inevitablemente en el debate. Con un Gobierno del mismo color, la presidenta ya no podrá echar culpas a Madrid y el PP aprovechará para criticar la entrada en vigor con retraso del descuento aéreo del 75 por ciento, que aún no haya acuerdo para el REB o que Sánchez ya haya anunciado que no habrá nuevo sistema de financiación en lo que queda de legislatura. Armengol contrarestará esas críticas recordando la protección del corredor de cetáceos que impide las prospecciones en el mar balear, la anunciada ampliación del Parque Nacional de Cabrera o que, desde la Delegación del Gobierno, la actual delegada, Rosario Sánchez, haya echado atrás los recursos contra el plus de la carrera profesional.



Socios

Un pacto más compacto, pero erosionado por la legislatura

Armengol empezó la legislatura con 34 diputados apoyándola. En el debate de mañana ya sólo tendrá 31, a dos de la minoría. Lo que se debe a las dos expulsiones y una baja de diputados en Podemos, que ha pasado en los últimos tres años de 10 a 7 diputados, después de profundas crisis internas.

Respecto al último debate de política general, Armengol habrá cambiado también de número dos: hace un año era Biel Barceló y hoy lo es Bel Busquets, tras la dimisión a final de 2017 del soberanista por su viaje a Punta Cana.

Jarabo repetirá, en principio, como portavoz del debate, después de ya haber sustituido a Camargo el año pasado, y en este se estrenará Josep Ferrà, nuevo portavoz de Més después de la salida de David Abril.

Pese a algunas fisuras en los últimos meses, el Pacto llega a este debate más unido que en los debates anteriores. El relevo de Jarabo por Camargo en el último debate ya se tradujo en un Podemos más dócil y Més defenderá las políticas del Govern, si bien es probable que los ecosoberanistas traten de buscar discurso propio elevando las exigencias con Madrid.



Oposición

PP, Pi y C's, más coincidentes mientras ya miran a las urnas

A medida que ha ido avanzando la legislatura los tres partidos de la oposición, PP, Pi y C's han ido coincidiendo cada vez más en los temas y compartiendo más agenda. Turismo, movilidad, impuestos y Ley Agraria serán cuestiones en los que las tres formaciones coincidirán plenamente, toda vez que buscarán diferenciarse en vistas a la competición por el espacio electoral de centro-derecha que deberán librar antes de las próximas elecciones. El PP no ha confirmado hasta ahora que Company sea quien se mida cara a cara con la presidenta, como ya hizo el año pasado, si bien parece lo más probable. Los populares han ofrecido pactos a Armengol en los dos últimos años y Company hizo un discurso contenido el año pasado. Habrá que ver si cambia la estrategia este año. Font pronunciará esta vez su discurso más duro con la presidenta, y Pericay mantendrá su línea habitual.