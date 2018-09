El portavoz parlamentario socialista, Andreu Alcover , ha mostrado su "respeto, tanto a la justicia belga como a la española" tras las decisión de la belga de rechazar la extradición de Valtonyc . Alcover, no obstante, ha considerado que si bien los delitos por los que se le ha condenado en España suponen actuaciones "reprobables que deberían tener alguna consecuencia", el que esta sea la entrada en prisión es "exagerado".

Alcover, por otro lado, no ha querido pronunciarse sobre la petición de Més de que el Gobierno central indulte al rapero. "No entraré en si se le debe indultar o no", ha dicho el portavoz socialista antes de reiterar su "respeto a la justicia".