Miquel Ensenyat sobre GOB y Terraferida: "Cuando Gobierna el PP están de vacaciones"

Las entidades ecologistas, encabezando el movimiento antiautopista Llucmajor Campos , han difundido por las redes sociales un texto donde exigen la dimisión del presidente del Consell Miquel Ensenyat (Més); la consellera de Territorio, Mercedes Garrido (PSOE) y el vicepresidente de la institución insular, Jesús Jurado (Podemos). Les acusan de aprobar el proyecto . Sin embargo, el presidente del Consell sale al paso de esta solicitud de dimisión recordando que estas obras en la Llucmajor-Campos "fueron aprobadas por unanimidad de todos los partidos y estaban en el Pacto de Gobernabilidad del 2015, solo hemos cumplido los acuerdos del cambio".

Ensenyat se ha mostrado molesto con la ofensiva de los grupos ecologistas: "Esta gente cuando gobierna el PP está de vacaciones y luego no dicen nada como lo que se ha hecho para reducir el impacto del proyecto de la Llucmajor-Campos, para eliminar macroinfraestructuras o lo que estamos haciendo en materia de residuos, por poner unos ejemplos". El presidente del Consell entiende que "Gobernar tiene estas cosas y debes tomar decisiones". "Me hubiera gustado tener las competencias en movilidad y que el tren llegara a Artà, pero no tenemos la competencia, tenemos la responsabilidad de las carreteras", añadió. El presidente mantuvo un intenso cara a cara con los ecologistas por el proyecto de autovía entre Llucmajor y Campos. Fue el pasado jueves, minutos antes de iniciarse el pleno de la institución insular.

El presidente del Consell de Mallorca reconoce que existe cierta preocupación en su partido, ya que tanto los miembros y simpatizantes del GOB y de Terraferida son votantes potenciales de Més. Hay que recordar que Ensenyat será el candidato econacionalista al Parlament en 2019. "Es cierto que el votante de Més siempre es mucho más crítico que el de los otros partidos, pero en el caso de esta carretera no hay discusión posible. La asamblea de Més voto a favor de los acuerdos por el cambio en el que estaba incluida la reforma de la carretera de Llucmajor a Campos".