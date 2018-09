´La gran apuesta´, ¿segunda parte?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó en octubre de 2017, hace menos de un año, sobre los "peligros" de un nuevo incremento de la deuda de los ciudadanos. El organismo que dirige Christine Lagarde ha recibido en España y en Mallorca la respuesta que se merece. Ya se sabe que al FMI se le culpa de todos los males de los países en bancarrota. Los perjudicados salen a la calle, queman contenedores y apedrean a la policía cada vez que los mandamases del organismo ordenan recortes en un Estado arruinado.

Aquí somos más antisistema que nadie. No montamos algarabía en las calles y plazas de la ciudad. Simplemente hacemos lo contrario de lo que sugieren los economistas que vigilan el mundo. El número de créditos aumenta un 6,5% en sólo un año en Balears, el importe del dinero prestado por los bancos se incrementa en un 17,7% millones de euros. ¡Toma FMI!

"La rápida expansión [del crédito] que observamos puede ser peligrosa", escribió hace un año el experto del FMI. Quienes creían que los afectados por la crisis de 2008 habían "aprendido la lección" se han equivocado. "Los efectos adversos son mayores cuando la deuda de las familias es mayor", advierte el informe.

Ya que tenemos una memoria frágil, recordemos qué ocurrió en 2008. Se concedieron créditos muy generosos para comprar inmuebles sobrevalorados a personas que difícilmente podrían devolver las cantidades recibidas. En cuanto cayó Lehman Brothers, el sábado se cumplió una década de la fatídica fecha, se produjo una reacción en cadena. En el caso de España finiquitó el sistema de cajas de ahorros y en Balears fulminó la Caja de Ahorros y Monte de Piedad después de más de 125 años de historia. Centenares de familias perdieron sus hogares y, además, quedaron endeudadas de por vida. Los inmuebles por los que pagaron unos precios sobrevalorados se depreciaron. Las ventas o incautaciones de los inmuebles no bastaron para cubrir las hipotecas. España tuvo que inyectar 70.000 millones de euros a la banca para evitar el colapso total del sistema.

Dados los antecedentes y los pronósticos del FMI habrá que elevar oraciones a San Carlos Borromeo, patrono de la banca, con las siguientes plegarias: Primera, para que no presten a tontas y a locas. Que no den créditos por encima del 100% del valor del inmueble para, ja que hi som, cambiar de coche y comprar un televisor de 120 pulgadas.

Segunda. Para que los consumidores no se vuelvan locos y se endeuden por encima de sus posibilidades. Una hipoteca o un préstamo de consumo agobiantes generan infelicidad.

Tercera. Que el FMI, como muchas otras veces, se equivoque. Cuarta. Para que no esté ya en rodaje una segunda parte de La gran apuesta, la película de Adam McKay sobre la locura que nos llevó a la crisis de 2008.